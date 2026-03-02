Türkiye’de boykot edilen pizza devinden “Beter olun” dedirten karar: Apar topar kapatacaklar
İsrail'e verdiği destek sebebiyle Türkiye'de boykot listesinde yer alan dünyaca ünlü pizza zincirinden dikkat çeken bir karar geldi.
İsrail'e verdiği destek sebebiyle Türkiye'de boykot listesinde yer alan dünyaca ünlü pizza zincirinden dikkat çeken bir karar geldi.
Dünyanın en büyük pizza zincirlerinden biri olan Papa John's, Kuzey Amerika operasyonlarında yaşadığı sert satış düşüşleri nedeniyle geniş çaplı bir küçülme kararı aldı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, performans beklentilerini karşılayamayan yüzlerce şubenin kapısına kilit vurulacağı duyuruldu.
CNN’in aktardığı bilgilere göre Papa John's, 2027 yılının sonuna kadar Kuzey Amerika genelinde düşük performans gösteren yaklaşık 300 restoranını kapatmayı planlıyor. 2025 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 3.500 şubesi bulunan dev zincirin bu hamlesi, sektördeki daralmanın boyutlarını gözler önüne serdi. Hangi lokasyonların kapatılacağına dair henüz net bir liste paylaşılmasa da, operasyonların verimlilik odaklı yeniden yapılandırılacağı belirtildi.
Finansal tablolardaki gerileme, istihdamı da vurdu. Şirket, bu yıl içerisinde yaklaşık 200 restoran çalışanının işine son verileceğini açıkladı. Ayrıca kurumsal düzeyde de kemer sıkma politikasına giden Papa John's, 700 kişilik genel merkez kadrosunun yüzde 7’sine tekabül eden bir işten çıkarma süreci başlattı.
Papa John's Finans Direktörü (CFO) Ravi Thanawala, kapatma kararlarının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Kapatılması planlanan restoranlar marka beklentilerini karşılamıyor veya sürdürülebilir finansal iyileşme için net bir yol haritasına sahip değil."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23