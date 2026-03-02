  • İSTANBUL
İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler
Haber Merkezi

İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası zora düşen Irak kritik bir hamleye imza atarak Şırnak'la ilgili aldığı kararı duyurdu.

#1
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

Irak ve Kürdistan Bölgesi hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından Fly Erbil şirketi, Avrupa ile Kürdistan Bölgesi arasında seyahat etmek isteyen yolcular için Şırnak üzerinden alternatif uçuşlar düzenleyeceğini duyurdu.

#2
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından 28 Şubat Cumartesi gününden bu yana Irak ve Kürdistan Bölgesi hava sahası uçuşlara kapatıldı. Uçuş iptalleri nedeniyle mağduriyet yaşayan yolcular için Fly Erbil'den yeni bir hamle geldi.

#3
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

Rûdaw'a konuşan Fly Erbil Yetkili Müdürü Lawend Memundi, hava sahası engeline takılan yolcular için yarından itibaren alternatif güzergah üzerinden seferlerin başlayacağını bildirdi.

#4
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

Avrupa'dan Kürdistan Bölgesi'ne dönmek isteyen ya da Avrupa'ya seyahat etmeyi planlayan yolcular için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Memundi, "Uçuşlarımız, Almanya'dan Kürdistan Bölgesi sınırına yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Şırnak'a gerçekleştirilecek. Hava sahası yasağı nedeniyle mahsur kalan yolcular için sefer düzenlemek üzere Türkiye'den onay alabilen bölgedeki tek şirketiz" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

Fly Erbil'in paylaştığı planlamaya göre, Şırnak bağlantılı Avrupa uçuşlarının takvimi şu şekilde: 2 Mart (Yarın): Stuttgart (09:00) Şırnak (15:30), 2 Mart (Yarın): Şırnak (16:30) Düsseldorf (19:30), 3 Mart: Düsseldorf (09:00) Şırnak (15:30), 3 Mart: Şırnak (16:30) Düsseldorf (19:30)

#6
Foto - İran vurulurken Irak çözümü Şırnak'ta buldu! Alınan kararı tüm kamuoyuna ilan ettiler

Yolcuların, bugünden itibaren Fly Erbil acenteleri ve şirketin resmi kanalları üzerinden bu uçuşlar için bilet temin edebilecekleri açıklandı.

