Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

1,2 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YATIRIMI İddialara göre Fas, 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçe planlaması yaptı. Bu rakam; uçakların yanı sıra mühimmat, bakım paketi, eğitim ve lojistik destek gibi kalemleri de kapsayabilir. Savunma analistlerine göre bu tür bir yatırım, Fas'ın hava gücünü önemli ölçüde artırabilir. Özellikle modern radar sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu ile F-16 savaş uçakları, bölgesel caydırıcılık açısından kritik rol oynayabilir.