SON DAKİKA
Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!
Giriş Tarihi:

Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmaya başlaması bütün dünyada endişeyle takip edilirken Kuzey Afrika ülkesi Fas'tan sonra dakika kararı geldi.

Foto - Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

uzey Afrika'da dengeleri değiştirebilecek dikkat çekici bir iddia gündemde. Fas'ın, envanterini güçlendirmek amacıyla 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçeyi gözden çıkardığı öne sürüldü. Savunma çevrelerinde konuşulan bu gelişme, bölgedeki askeri rekabeti yeniden alevlendirebilir.

Foto - Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN GÜNDEMDE? Çok rollü görev kabiliyetiyle bilinen F-16 savaş uçakları, hava-hava ve hava-yer operasyonlarında yüksek performans sunmasıyla öne çıkıyor. ABD üretimi olan ve dünya genelinde birçok ülke tarafından kullanılan bu uçaklar, modern aviyonik sistemleri ve güçlü motor yapısıyla dikkat çekiyor. Fas Hava Kuvvetleri'nin hali hazırda aktif olarak kullandığı F-16 savaş uçakları bulunuyor. Olası yeni alımın, mevcut filonun genişletilmesi ya da modernizasyon sürecinin bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Foto - Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

1,2 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YATIRIMI İddialara göre Fas, 35 adet F-16 savaş uçakları için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir bütçe planlaması yaptı. Bu rakam; uçakların yanı sıra mühimmat, bakım paketi, eğitim ve lojistik destek gibi kalemleri de kapsayabilir. Savunma analistlerine göre bu tür bir yatırım, Fas'ın hava gücünü önemli ölçüde artırabilir. Özellikle modern radar sistemleri ve hassas güdümlü mühimmat entegrasyonu ile F-16 savaş uçakları, bölgesel caydırıcılık açısından kritik rol oynayabilir.

Foto - Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

F-16 SAVAŞ UÇAKLARI'NIN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ * Çok rollü görev kabiliyeti * Yüksek manevra yeteneği * Gelişmiş radar ve aviyonik sistemler * Geniş mühimmat entegrasyonu

Foto - Savaş sonrası flaş adım: 35 adet F-16 alacaklar!

* NATO standartlarına uyum * Bu özellikler sayesinde F-16 savaş uçakları, uzun yıllardır dünyanın en çok tercih edilen savaş platformlarından biri olmayı sürdürüyor. Şu ana kadar Faslı yetkililerden ya da ABD kanadından resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak savunma kulislerinde konuşulan bu iddia, Fas'ın hava gücünü güçlendirme hedefi doğrultusunda yeni bir adım atabileceğine işaret ediyor./ kaynak: haber7

