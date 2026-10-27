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Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

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Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

Türkiye'de otomobil alışkanlıkları köklü biçimde değişmeye başladı. Çoğu kişinin vazgeçemediği manuel vitesli otomobiller piyasada neredeyse bitme noktasına geldi.

#1
Foto - Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

Bir devir otomobil dünyasında sona yaklaşıyor. Türkiye'de yıllarca sürücülerin ilk tercihlerinden biri olan manuel vitesli otomobillerin sıfır araç satışlarındaki payı yüzde 3,1'e geriledi. Otomatik vites artık pazarda açık ara önde.

#2
Foto - Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

MANUEL VİTESLİ OTOMOBİLLER TARİHE KARIŞIYOR Otomobil sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, manuel şanzımanlı araçların geleceğini de değiştirdi. Bir dönem Türkiye'de otomobil satın alanların önemli bir bölümü manuel vitesli modelleri tercih ederken, bugün tablo tamamen tersine döndü. 2026'nın ilk altı ayında satılan her 100 sıfır otomobilden yaklaşık 97'si otomatik vitesli oldu. Manuel vitesli otomobillerin satışlardaki payı ise yüzde 3,1 seviyesine kadar geriledi. Bu değişim yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın farklı otomobil pazarlarında da üreticiler manuel şanzıman seçeneklerini azaltmaya başladı.

#3
Foto - Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

TÜRKİYE'DE 10 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM Türkiye'deki otomobil satış rakamları, manuel vitesin son 10 yılda ne kadar büyük bir gerileme yaşadığını ortaya koydu. 2016'nın ilk altı ayında manuel vitesli otomobillerin pazar payı yüzde 42,7 seviyesindeydi. Aradan geçen 10 yılda bu oran yüzde 3,1'e kadar düştü. Böylece manuel vitesli araçların toplam satışlardaki payı 39,6 puan azaldı. Otomatik vitesli araçlar ise aynı dönemde pazarın neredeyse tamamını ele geçirdi.

#4
Foto - Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

426 BİN OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİL SATILDI 2026 yılının ocak-haziran dönemine ait satış verileri, otomatik ve manuel vites arasındaki farkı açıkça gösterdi. Türkiye'de yılın ilk yarısında 426 bin 740 otomatik vitesli otomobil satıldı. Sözcü'de yer alan habere göre, aynı dönemde manuel vitesli otomobil satışları ise 13 bin 494 adetle sınırlı kaldı.

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