Türkiye'de bir devir sona eriyor! Düz vites tarihe karışıyor!

MANUEL VİTESLİ OTOMOBİLLER TARİHE KARIŞIYOR Otomobil sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüm, manuel şanzımanlı araçların geleceğini de değiştirdi. Bir dönem Türkiye'de otomobil satın alanların önemli bir bölümü manuel vitesli modelleri tercih ederken, bugün tablo tamamen tersine döndü. 2026'nın ilk altı ayında satılan her 100 sıfır otomobilden yaklaşık 97'si otomatik vitesli oldu. Manuel vitesli otomobillerin satışlardaki payı ise yüzde 3,1 seviyesine kadar geriledi. Bu değişim yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Dünyanın farklı otomobil pazarlarında da üreticiler manuel şanzıman seçeneklerini azaltmaya başladı.