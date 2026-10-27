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Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

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Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Manken ve oyuncuyken şöhretin ışıltıyı hayatından vazgeçerek kendisini kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile hayatlara dokunmaya, yaraları sarmaya adayan Gamze Özçelik, bu kez Mısır'da tedavi gören 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendi. Filistin ve Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki yardım çalışmalarıyla da bilinen ünlü ismin bu gizli kahramanlığı, gösteriş budalası ünlülere bir insanlık dersi daha verdi.

#1
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Oyunculuk kariyerinin ardından yardım çalışmalarına ağırlık veren Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerdeki mazlumların yardımına koşmaya devam ediyor.

#2
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Gazze’de kurduğu aşevi ve ekmek fırını defalarca bombalanmasına rağmen yenilerini kurarak bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdüren Özçelik'in, Gazze'den tedavi amacıyla Mısır'a getirilen 23 hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını karşıladığı öğrenildi.

#3
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Tedavileri süren hastaları ve ailelerini ziyaret ederek acılarına ortak olan Özçelik’in herkesin sessiz kaldığı bir dönemde 23 insanın yeniden sağlığına kavuşması için el uzatması takdirle karşılandı.

#4
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Kameralardan ve gösterişten uzak yapılan bu iyilikler daha az konuşulsa da çok daha büyük anlam taşıyor.

#5
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Özçelik de yıllardır farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak şöhretini alkış toplamak için değil, umut olmak için kullanıyor.

#6
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

#7
Foto - Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

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