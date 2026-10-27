Gösteriş budalası ünlülere ders vermeye devam ediyor! Gamze Özçelik 23 Gazzeli hastayı ameliyat ettirdi

Manken ve oyuncuyken şöhretin ışıltıyı hayatından vazgeçerek kendisini kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile hayatlara dokunmaya, yaraları sarmaya adayan Gamze Özçelik, bu kez Mısır'da tedavi gören 23 Gazzeli hastanın ameliyat ve tedavi masraflarını üstlendi. Filistin ve Afrika’nın çeşitli ülkelerindeki yardım çalışmalarıyla da bilinen ünlü ismin bu gizli kahramanlığı, gösteriş budalası ünlülere bir insanlık dersi daha verdi.