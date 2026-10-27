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'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

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'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "İsrail’e ait askeri tesisler" iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.

#1
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, CNN International’ın Azerbaycan topraklarında İsrail askeri üsleri bulunduğuna yönelik iddialarını sert bir dille yalanlayarak konuyu ABD yargısına taşıdıklarını açıkladı.

#2
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Ülkede hiçbir yabancı askeri varlığın bulunmadığını ve bunun teknik olarak da mümkün olmadığını belirten Hacıyev, söz konusu haberlerin bölge ilişkilerini tehlikeye atmayı amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyası olduğunu vurguladı.

#3
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Bakü’de düzenlenen 7. Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında gerçekleştirilen “Barış Dili ve Dezenformasyonla Mücadele” başlıklı oturumda konuşan Hacıyev, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, CNN’in İran-İsrail Savaşı sırasında Azerbaycan’ın güneyinde İsrail’e ait askeri tesisler bulunduğu ve bu tesislerin İran’a yönelik olası operasyonlarda kullanılabileceği yönündeki haberine tepki gösterdi. Hacıyev, Azerbaycan topraklarında herhangi bir yabancı askeri varlığın bulunmadığının yetkililer tarafından açıklandığını belirtti.

#5
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Hacıyev, Azerbaycan’a karşı yoğun ve organize dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğünü söyledi. CNN’in söz konusu haberini buna örnek gösteren Hacıyev, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

#6
Foto - 'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu

Haberin dezenformasyon içerdiğini ve Azerbaycan'ın komşu ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini sabote etmeyi hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Müşaviri, kanaldan talep ettikleri cevap ve düzeltme hakkının reddedildiğini dile getirdi. CNN'in bu tutumu karşısında konuyu ABD yargı sistemine taşıdıklarını aktaran Hacıyev, ancak bu hukuki sürecin ilerlemesi konusunda çok umutlu olmadıklarını da sözlerine ekledi.

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