'İsrail'e ait askeri tesisler var' deniyordu: Azerbaycan sessizliğini bozdu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "İsrail’e ait askeri tesisler" iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "İsrail’e ait askeri tesisler" iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, CNN International’ın Azerbaycan topraklarında İsrail askeri üsleri bulunduğuna yönelik iddialarını sert bir dille yalanlayarak konuyu ABD yargısına taşıdıklarını açıkladı.
Ülkede hiçbir yabancı askeri varlığın bulunmadığını ve bunun teknik olarak da mümkün olmadığını belirten Hacıyev, söz konusu haberlerin bölge ilişkilerini tehlikeye atmayı amaçlayan organize bir dezenformasyon kampanyası olduğunu vurguladı.
Bakü’de düzenlenen 7. Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında gerçekleştirilen “Barış Dili ve Dezenformasyonla Mücadele” başlıklı oturumda konuşan Hacıyev, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, CNN’in İran-İsrail Savaşı sırasında Azerbaycan’ın güneyinde İsrail’e ait askeri tesisler bulunduğu ve bu tesislerin İran’a yönelik olası operasyonlarda kullanılabileceği yönündeki haberine tepki gösterdi. Hacıyev, Azerbaycan topraklarında herhangi bir yabancı askeri varlığın bulunmadığının yetkililer tarafından açıklandığını belirtti.
Hacıyev, Azerbaycan’a karşı yoğun ve organize dezenformasyon kampanyaları yürütüldüğünü söyledi. CNN’in söz konusu haberini buna örnek gösteren Hacıyev, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Haberin dezenformasyon içerdiğini ve Azerbaycan'ın komşu ülkelerle olan diplomatik ilişkilerini sabote etmeyi hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Müşaviri, kanaldan talep ettikleri cevap ve düzeltme hakkının reddedildiğini dile getirdi. CNN'in bu tutumu karşısında konuyu ABD yargı sistemine taşıdıklarını aktaran Hacıyev, ancak bu hukuki sürecin ilerlemesi konusunda çok umutlu olmadıklarını da sözlerine ekledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23