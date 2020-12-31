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2020-12-31 13:39:52
Türkiye'de "70 yıllık rüya" gerçekleşti

Rize merkezi Salarha ve Muradiye beldesine bağlayan Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı.

#1
Foto - Salarha Tüneli'nin hizmete açılışı nedeniyle Dalyan mevkisinde düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milleltvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Salarha Tüneli'nin hizmete açılışı nedeniyle Dalyan mevkisinde düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milleltvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

#2
Foto - Çeber, burada yaptığı konuşmada, Salarha'ya 15 dakikalık bir yolculuk olduğunu belirterek,

Çeber, burada yaptığı konuşmada, Salarha'ya 15 dakikalık bir yolculuk olduğunu belirterek, "Tünel ile birlikte 3 kilometrelik bir mesafeye düştü. Tünel çok zor şartlarda inşa edildi. Özellikle kumlu yapı ve pandemi çalışmaları yavaşlattı ama hiçbir zaman durmadı. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği proje. Tünelin sağ tüpünün açılışını yaptık, sol tüpün açılışını birkaç ay içerisinde yapacağız. Salarha bölgesinin beklentileri doğrultusunda tünelden ilk kez birlikte geçmiş olacağız." dedi. Tünel yüksekliğinin 250 metre ile 10 metre arasında değiştiğini anlatan Çeber, bunun da tünel inşaatı için çok ciddi uzmanlık isteyen çalışma olduğunu söyledi. Çeber, resmi açılışın her iki tüpün açılması ile birlikte yazın olacağını ifade etti.

#3
Foto - AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, şehrin iki noktasının bütünleşmesi için çalıştıklarını aktaran Avcı,

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, şehrin iki noktasının bütünleşmesi için çalıştıklarını aktaran Avcı, "Tünelin çıkışı ile birlikte yeni bir duble yol inşaatı yapacağız. Gelişim planlarını doğru inşa etmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Belediye Başkanı Rahmi Metin, Salarha Tüneli'nin bölge insanının uzun yıllar istediği bir proje olduğunu vurgulayarak,

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Salarha Tüneli'nin bölge insanının uzun yıllar istediği bir proje olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 15-20 yıl önce proje anlamında konuşulmaya başlanmış bir çalışma. Şehri arkaya açan, vadide yaşayan 25-30 bin vatandaşın şehirle daha kısa sürede buluşmasını sağlayan önemli bir çalışma. Tünelin açılmasından sonra yukarıda kalacak olan insan sayısı değişecektir. Bölgede yeni yerleşim alanlarının nitelikli hale gelmesini sağlayacak. Yolu yaklaşık 8-9 kilometre kısaltıyor. Şehrin trafiğini rahatlatıyor." diye konuştu.

#5
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"20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNDİ" - Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise "Özellikle yaz aylarında 15-20 dakika olan seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Çok ciddi bir zaman. Zamana dayalı başka kazançlar elde edilecek. 70 yıllık bir hayaldi. Özellikle 2020 yılında bütün olumsuz pandemi sürecine rağmen söz verilen sürede yıl sonunda tek tüp açılışını yetiştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Konuşmaların ardından Vali Çeber ile beraberindekiler 2 bin 977 metre uzunluğundaki tünelden otomobilleriyle geçti.

Konuşmaların ardından Vali Çeber ile beraberindekiler 2 bin 977 metre uzunluğundaki tünelden otomobilleriyle geçti.

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