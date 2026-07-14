Trump ile ilgili olay Netanyahu iddiası!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, bebek katili Netanyahu'dan İsrail ordusunu "Suriye ve Lübnan'dan çekmesini istediği" iddia edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, bebek katili Netanyahu'dan İsrail ordusunu "Suriye ve Lübnan'dan çekmesini istediği" iddia edildi.
Axios'un, ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Trump, 9 Temmuz'da Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Suriye'deki varlığının gerilime yol açtığını ve çatışma riskini artırabileceğini söyledi.
Yetkililer, Trump'ın, Netanyahu'ya, "Orada sizi istemiyorlar. Güçlerinizi yeniden konuşlandırmalısınız" dediğini, aynı değerlendirmeyi Lübnan için de yaptığını aktardı.
Trump yönetiminin aylardır İsrail ve Suriye arasında yeni güvenlik anlaşmasına varılması için girişimlerde bulunduğunu belirten yetkililer, İsrail'in talep edilen tavizleri vermeye istekli olmadığını ifade etti.
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 6. turunun, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başlamasıyla iki ülkeden heyetler ABD'nin Roma Büyükelçiliği'nde görüşmelerde bulundu.
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