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Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

2024-05-02 12:42:15
Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli hizmete girmesinin üzerinden geçen 1 yılda kesintisiz ulaşım imkanı sağlarken, 15 binin üzerinde araç tüneli kullanarak geçiş yaptı. Zamandan 60 milyon TL'ye yakın, akaryakıttan 150 milyon TL'ye yakın olmak üzere 200 milyonun üzerinde tasarruf da sağlayan tünel, ayrıca karbon salınımının da azaltılmasına katkı verdi.

#1
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Yapımına Nisan 2016'da başlanan Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023'te hizmete girmişti.

#2
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Zigana Geçidi'nde keskin virajlar ve rampaların yanı sıra kar, sis, taş düşmeleri gibi risklerin bulunduğu Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle sorunları ortadan kaldırmış oldu.

#3
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Doğu Karadeniz ve Kafkasları, Ortadoğu ve İran'a bağlayan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli açılışının ilk senesinde 15 binden fazla aracın geçişine ev sahipliği yaptı.

#4
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azaldı.

#5
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Zamandan 60 milyon TL'ye yakın, akaryakıttan 150 milyon TL'ye yakın olmak üzere 200 milyonun üzerinde tasarruf da sağlayan tünel, ayrıca karbon salınımının da azaltılmasına katkı verdi.

#6
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olan Zigana Tüneli hizmete girmesiyle Gümüşhane, Trabzon Limanı'na daha da yaklaştı ve yolun geometrik standardı daha da yükselmiş oldu.

#7
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Keskin virajlar ve rampalar projeyle ortadan kalktı 100 kilometre olan güzergah 10 kilometre kısaltarak 90 kilometreye düşürülürken, özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olduğu geçitte keskin virajlar ve rampalar da bu projeyle ortadan kalktı.

#8
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Zigana Tüneli ile birlikte sürücülere konforlu, güvenli ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlanırken, dik yamaçlardan taş düşmesi gibi olayların da yaşandığı Trabzon-Gümüşhane karayolunda yeni Zigana Tüneli ile bu problemler tarih oldu.

#9
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete açılmasıyla binlerce aracın geçiş sağladığı Zigana Geçidi artık sessizliğe bürünürken, sürücüler Zigana Tüneli ile 4 mevsim rahat ve konforlu ulaşım yaşamaya başladı.

#10
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

“Çok çilemiz vardı” Zigana Tüneli ile artık rahat bir ulaşım sağladıklarını belirten Okay Reis, “Güzel bir tünel oldu. Önceden Zigana Dağını kullanıyorduk. Zorlu bir yoldu. Şimdi ise duble yolda gidiyoruz” derken, Yunus Ayar ise Trabzon-Gümüşhane karayolunun tünel ile kısaldığını kaydederek “Zaman zaman tüneli kullanıyoruz. Yolumuz kısaldı. Daha rahat bir yolculuk yapıyoruz. Zorluk kalmadı. Eski Zigana yolunda zorlu çekiyorduk. kardan dolayı buz oluyordu. Sürekli inip çıkamıyorduk. Şimdi çift şeritli yok. Hem biz hem araçlarımız rahatladı” şeklinde konuştu.

#11
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Özellikle kış aylarında zorluk yaşadıklarını vurgulayan Erkan Yılmaz da “Çok güzel bir yol oldu. Hem yolumuz kısaldı hem de kış aylarında zorluk çekiyorduk. Araçlarımız kardan dolayı kayıyordu. Artık tünele giriyorsun 10 dakikada Torul'dan çıkıyorsun” diye konuştu.

#12
Foto - Türkiye ve Avrupa'da 1'inci dünyada 3'üncü! Dev eser meyvesini verdi

Zigana Geçidi'nde kış aylarında araçlarına zincir bağlayarak yola çıktıklarını dile getiren Abdurrahman Köprü ise “Gümüşhane Zigana dağı yolunu çok kez kullandım. Artık çok rahat. Önceden zincir bağlayıp yola çıkıyorduk. Yapanlardan Allah razı olsun. Önceden çok çilemiz vardı” ifadelerini kullandı.

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