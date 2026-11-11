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Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

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Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, takım elbisesini çıkararak askeri üniforma ve belinde tabancayla operasyonlarda yakalanan şüphelileri kameralar önünde azarlayıp sorgulaması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yerel basında, Cumhurbaşkanlığı makamını "sahadaki bir komuta merkezine dönüştüren" bu radikal tarz değişiminin, ülkenin kronik güvenlik krizine karşı sert bir "güç gösterisi" olarak kurgulansa da Kolombiya siyasetinde derin bir hukuki ve etik kutuplaşmayı beraberinde getirdiği değerlendirmeleri yapıldı.

#1
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

De la Espriella'nın belinde tabancasıyla güvenlik güçleri eşliğinde gözaltına alınan şüphelileri kameralar önünde azarlaması, operasyonda öldürülen kişilerin cesetleri arasında dolaşması, muhalif partiler ve insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı. Kolombiya lideri De la Espriella, üniforması ve silahıyla güvenlik odaklı bir lider imajı oluştururken bu yaklaşım, Kolombiya'da hem destek hem de hukuk ve insan hakları eksenli eleştirilerle karşılandı. 7 Ağustos'ta göreve başlayan De la Espriella, seçim kampanyasında vadettiği güvenlik eksenli politikasını aynen uygularken operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşlarını ve şüphelileri "Mucize Vatan'a hoş geldiniz", "Sizler için parti bitti" ve "Yaptıklarınızın hesabını yargı önünde ödeyeceksiniz" ifadeleriyle kameralar önünde sorguladı. Cucuta'dan Bogota ve Barranquilla'ya uzanan bölgelerde "Nuh Operasyonu" ve "Blindaje 360 Operasyonu" gibi baskınları bizzat yöneten De la Espriella, "Barba Chivo", "Keko" ve "Mailo" kod adlı tanınmış şüphelileri kameralar önünde azarladı.

#2
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

De la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) yönelik hava harekatı hazırlıklarını gösteren bir video paylaşarak "Mucize Vatan'a hoş geldiniz, teröristler." ifadesini kullandı. Hava harekatından sağ çıkan şüphelilerin yanına özel bir askeri üniformayla giden De la Espriella, "Size gönderdiğim, kendi imzamı taşıyan bombayı nasıl buldunuz?" diye sorarak terör örgütlerinin kaçırdıkları rehinelere yönelik muamelesi ile devletin yakaladığı kişilere sağladığı hukuki ve insani muamele arasındaki farka dikkati çekti.

#3
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Videoda, "Hayatta olmanızdan memnuniyet duyuyorum. Sizin kaçırdığınız rehinelere ve katlettiğiniz insanlara yaptığınızın aksine, biz sizin yaşam hakkınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullanan De la Espriella, gözaltındaki kişilerin yüzlerine karşı, "Yaptığınız tüm kötülüklerin hesabını yargı önünde en ağır şekilde ödeyeceksiniz." dedi. De la Espriella'nın terörist olduğu iddia edilen kişiye, "Kaçırdığınız rehineleri tuttuğunuz yerde olmak nasıl bir duygu?" diye sordu. Gözaltındaki bu kişinin sessiz kalması üzerine sorgulamayı sürdüren De la Espriella, "Korkudan ölüyorsunuz, değil mi? Dehşet, panik... Tıpkı sizin dronları çıkardığınızda, kasabaları havaya uçurduğunuzda, insanları kaçırdığınızda ve gasbettiğiniz halkın hissettiği dehşetin aynısı." diye konuştu.

#4
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Barranquilla kentindeki "Blindaje 360 Operasyonu" kapsamında düzenlenen baskında yakalanan "Keko" lakaplı kişiyle belinde tabanca ile konuşan De la Espriella, şunları söyledi: "Telefonda '(Kaplan lakaplı De la Espriella) Tigre falan dinlemem' diyordun, değil mi? Telefonda delikanlılık yapıyordun. Şimdi şu yüzündeki korku ifadesini görüyor musun? Bu, senin katlettiğin, gasbettiğin kurbanlarının yüzündeki korkunun bire bir aynısı. Mucize vatana hoş geldin." Keko ise kendisine ait telefondaki sözlere ilişkin, De la Espriella'ya "Goygoy olsun diye söylemiştim" karşılığını verdi.

#5
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Kolombiya'da, bir önceki hükümet döneminde yakalanan "Comandos de Frontera" (Sınır Komandoları) yapılanmasının elebaşlarından "Arana" kod adlı Geovany Andres Rojas, ABD'ye iade edilme süreci bir filmin sahnesi gibi sunuldu. Platformda elindeki megafonla "Arana'yı buraya getirin." diye seslenen De la Espriella, "Mağdurlara yaşattığın korkunun aynısını şimdi sen yaşıyorsun. Şu gördüğünüz kişi bir narkoteröristtir. Tigre'nin yönetiminde size rahat yok. Interpol gereğini yap, ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin (DEA) uçağıyla bu kişinin geri dönüşü olmayacak. Kanını döktüğün tüm polis, asker ve sivillerin hesabını vereceksin." ifadelerini kullanarak uçağı uğurladı.

#6
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

De la Espriella, 30 Ağustos'ta Guaviare yönetim bölgesi kırsalında, eski FARC elebaşlarından Ivan Mordisco'ya bağlı gruplara yönelik düzenlenen Azarias Operasyonu'nun sonuçlarını X hesabından paylaştı. Videoda De la Espriella, elindeki telsizle operasyon sırasında öldürülen ve üzerleri çarşaflarla örtülen kişilerin cesetleri arasında yürürken görülüyor.

#7
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos, De la Espriella'nın güvenlik operasyonlarında öldürülen kişilerin cesetleri önünde görüntü vermesini ve bombaların üzerine imza atmasını eleştirdi. Eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise De la Espriella'nın öldürülen kişilerin cesetlerini sergilemesini "ölümü ganimete dönüştürmek" olarak nitelendirerek, Cumhurbaşkanı'nı bu görüntüleri "propaganda" amacıyla kullanmakla suçladı. Muhalif milletvekili Heidy Sanchez Barreto, operasyonların başarısının sosyal medyada paylaşılan görüntülerle değil, mahkumiyet kararları, faillerin yargılanması ve halkın güvenliğindeki iyileşmeyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

#8
Foto - Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Iris Marin de ölülerin saygı ve onurla muamele görmesi gerektiğini belirterek, devletin ve hükümetin kimin daha acımasız olduğunu göstermek için silahlı gruplarla yarışmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca 12 insan hakları örgütü ve sivil toplum kuruluşu, 8 Eylül'de yayımladıkları ortak açıklamayla De la Espriella'nın tutumunu kınadı. Özellikle Bogota'da 28 Ekim'de düzenlenen ve 172 kişinin gözaltına alındığı Kratos Operasyonu'nun ardından eleştiriler daha da arttı. De la Espriella, operasyon görüntülerini müzik ve dramatik sahneler eşliğinde paylaşırken kelepçeli şüphelilerle yüz yüze konuşarak onları azarladı. Ceza hukuku uzmanı Ivan Mattar Cantillo, henüz suçluluğu mahkemece kanıtlanmamış kişilerin kameralar önünde teşhir edilmesinin insan onuruyla bağdaşmadığını savundu.

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