Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...
Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, takım elbisesini çıkararak askeri üniforma ve belinde tabancayla operasyonlarda yakalanan şüphelileri kameralar önünde azarlayıp sorgulaması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Yerel basında, Cumhurbaşkanlığı makamını "sahadaki bir komuta merkezine dönüştüren" bu radikal tarz değişiminin, ülkenin kronik güvenlik krizine karşı sert bir "güç gösterisi" olarak kurgulansa da Kolombiya siyasetinde derin bir hukuki ve etik kutuplaşmayı beraberinde getirdiği değerlendirmeleri yapıldı.