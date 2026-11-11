Üstünde askeri üniforma belinde silahla bakın ne yaptı! Kolombiya liderini hiç böyle görmediniz...

De la Espriella'nın belinde tabancasıyla güvenlik güçleri eşliğinde gözaltına alınan şüphelileri kameralar önünde azarlaması, operasyonda öldürülen kişilerin cesetleri arasında dolaşması, muhalif partiler ve insan hakları örgütlerinin tepkisine yol açtı. Kolombiya lideri De la Espriella, üniforması ve silahıyla güvenlik odaklı bir lider imajı oluştururken bu yaklaşım, Kolombiya'da hem destek hem de hukuk ve insan hakları eksenli eleştirilerle karşılandı. 7 Ağustos'ta göreve başlayan De la Espriella, seçim kampanyasında vadettiği güvenlik eksenli politikasını aynen uygularken operasyonda yakalanan suç örgütü elebaşlarını ve şüphelileri "Mucize Vatan'a hoş geldiniz", "Sizler için parti bitti" ve "Yaptıklarınızın hesabını yargı önünde ödeyeceksiniz" ifadeleriyle kameralar önünde sorguladı. Cucuta'dan Bogota ve Barranquilla'ya uzanan bölgelerde "Nuh Operasyonu" ve "Blindaje 360 Operasyonu" gibi baskınları bizzat yöneten De la Espriella, "Barba Chivo", "Keko" ve "Mailo" kod adlı tanınmış şüphelileri kameralar önünde azarladı.