Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Yenilenebilir enerjiye geçişin ancak uygun maliyetli ve güvenilir olduğu takdirde başarılı olabileceğini söyleyen Malik, "Bu iki koşul sağlanmazsa enerji dönüşümünün gerçekleşmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu. Malik, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapma konusunda istekli olduklarını, ACWA'nın 2017'de başlayan Türkiye faaliyetlerini yeni projelerle büyütmeyi hedeflediğini belirterek, "Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya istekliyiz. Önümüzdeki dönemde bizden daha fazla yatırım göreceğinizi umuyorum." diye konuştu.