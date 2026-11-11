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Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

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Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Suudi Arabistanlı enerji şirketi ACWA Orta Asya Bölgesel Başkanı Abid Malik, ülkesinin Türkiye yatırımıyla ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

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Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

ACWA Orta Asya Bölgesel Başkanı Abid Malik, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2040'a kadar toplam yenilenebilir enerji kapasitesini 175 gigavata çıkarma hedefini olumlu bulduklarını belirtti.

#2
Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim noktaları ile tüketim merkezlerinin her zaman örtüşmediğine dikkati çeken Malik, elektrifikasyon sürecinde iletim ve dağıtım altyapısının üretim yatırımlarıyla eş zamanlı planlanması gerektiğini ifade etti. Malik, "Elektrifikasyonun bütüncül şekilde planlanması son derece önemli. Üretimden sorumlu birimler ile iletim ve dağıtım altyapısını yöneten birimler arasında yeterli koordinasyon sağlanamaması birçok ülkede karşılaşılan bir sorun." dedi.

#3
Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Malik, şirketin ülkede toplam 5 bin megavatlık projeler üzerinde çalıştığını, bunların bir bölümünde inşaat çalışmalarının gelecek yılın başında başlamasının beklendiğini kaydetti. Malik, Türkiye'de 2 gigavatlık güneş enerjisi projesi geliştirdiklerini belirterek, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında imzalanan 3 gigavatlık kapasiteye ilişkin mutabakat zaptının da işbirliğinin yeni aşamasını oluşturduğunu dile getirdi. Enerji dönüşümünde yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Malik, Türkiye hükümetiyle yüksek gerilim doğru akım (HVDC) iletim hattı geliştirilmesi konusunda çalıştıklarını bildirdi.

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Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Malik, "Türkiye'de hayata geçirilmesine katkı sunacağımız ilk HVDC hattı olacak." ifadesini kullandı.

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Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Batarya depolamanın da yenilenebilir kaynakların değişken üretimini dengelemede önemli rol üstlendiğini belirten Malik, rüzgarın esmediği ve güneşin olmadığı dönemlerde üretimdeki azalmayı telafi edecek sistemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Malik, projelerin hayata geçirilmesinde uluslararası finans kuruluşlarının katılımının önemine değinerek, ilk aşamadaki 2 bin megavatlık projeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu gibi kuruluşlarla çalıştıklarını aktardı.

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Foto - Suudi devinden olay Türkiye kararı: 'Bu ilk olacak' diyerek ilan ettiler

Yenilenebilir enerjiye geçişin ancak uygun maliyetli ve güvenilir olduğu takdirde başarılı olabileceğini söyleyen Malik, "Bu iki koşul sağlanmazsa enerji dönüşümünün gerçekleşmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu. Malik, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapma konusunda istekli olduklarını, ACWA'nın 2017'de başlayan Türkiye faaliyetlerini yeni projelerle büyütmeyi hedeflediğini belirterek, "Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya istekliyiz. Önümüzdeki dönemde bizden daha fazla yatırım göreceğinizi umuyorum." diye konuştu.

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