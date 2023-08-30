Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

"Çok iyi gidiyor, tabi TEKNOFEST gençlerin bir aktivitesi, genç gelenler de var. Sohbet ettiğiniz zaman diyorlar ki biz mühendis olmak istiyoruz. Üniversite giriş puanları İTÜ en iyi öğrencileri almış, uçak fakültesine ilk 100'den iki kişi gitmiş bu şu anlama geliyor.