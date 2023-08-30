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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

2023-08-30 17:01:30
Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'ye bomba bir müjdenin haberini Teknofest Ankara'da verdi.

#1
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

Bugün Ankara'da başlayan TEKNOFEST ziyaretçilerine kapılarını açarken TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te katıldığı programda milli savaş uçağı KAAN hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına ağırlamaya başladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 125 kurumla gerçekleştiriliyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

"Çok iyi gidiyor, tabi TEKNOFEST gençlerin bir aktivitesi, genç gelenler de var. Sohbet ettiğiniz zaman diyorlar ki biz mühendis olmak istiyoruz. Üniversite giriş puanları İTÜ en iyi öğrencileri almış, uçak fakültesine ilk 100'den iki kişi gitmiş bu şu anlama geliyor.

#4
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

TEKNOFEST, savunma sanayiinden dolayı gençler artık mühendisliğe yöneldi. Bu TUSAŞ için çok önemli, tabandan bir ordu geliyor. KAAN'ımız var HÜRJET'imiz var, ANKA'mız var bunlar çok önemli. 6700 mühendise geldik, daha önemlisi TEKNOFEST'te buraya gelen genç çocuklar.

#5
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

"Milli savaş uçağı KAAN ne zaman göklerde olacak?" sorusunu cevaplayan Kotil, "Cumhurbaşkanımız yıl sonu uçacak dedi, biz de çalışıyoruz yıl sonunda uçacak. TEKNOFEST'te önümüzdeki yıl KAAN'ı görür müyüz? İnşallah." dedi.

#6
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

ANKA-3'teki gelişmeler hakkında konuşan Kotil, "ANKA-4 olacak. Bazı ülkelerle görüşmeler yapıyoruz.

#7
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

Amacımız bunlara ortak olmak. TUSAŞ olarak KAAN'ın bu yıl sonu uçması, GÖKBEY'i teslim ediyoruz, tekrar gençlere gelirsem, gencecik çocuklarımız 2050'nin geleceği. Bu ürünlere dokunuyorlar.

#8
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

Aslında Türkiye gençleri motive etmeyi yakaladı. TUSAŞ olarak yurt dışından misafirimiz oluyor, İngiltere, Fransa'dan ABD'den misafirimiz oluyor.

#9
Foto - Türkiye son bombasını patlatıyor! ANKA-4 geliyor

Onların genel kurmay başkanları, sanayi bakanları oluyor. Onların dedikleri şu bizim gençler sizler kadar mühendis olmak istemiyorum. TEKNOFEST'in bu motivasyona on numara etkisi var." şeklinde ifadeler kullandı.

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