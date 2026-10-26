Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü: Sessiz sedasız çıkarma yaptılar
Türkiye'nin robot ordusu olarak gösterilen BARKAN insansız kara aracı TURNAs-2026 Tatbikatı'nda amfibi harekât görevlerinde kullanıldı. İşte detaylar...
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Türkiye'nin robot ordusu olarak gösterilen BARKAN insansız kara aracı TURNAs-2026 Tatbikatı'nda amfibi harekât görevlerinde kullanıldı. İşte detaylar...
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 19-27 Ekim tarihlerinde Antalya Körfezi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen TURNAs-2026 İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı'nda BARKAN insansız kara aracını farklı görev senaryolarında kullandı.
HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN, amfibi akın ve meskûn mahal muharebesi eğitimlerinde birliklere destek sağladı. Araç, çatışma senaryolarının ardından yaralı personelin tahliyesinde de görev aldı.
Tatbikat kapsamında BARKAN'ın çıkarma harekâtlarında birliklerle birlikte hareket etme ve yaralı personeli güvenli bölgeye taşıma kabiliyetleri değerlendirildi. İnsansız kara aracının hem muharebe görevlerinde hem de lojistik destek ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik senaryolar gerçekleştirildi. TURNAs-2026 Tatbikatı'nda insanlı deniz unsurları ile insansız hava, suüstü, sualtı ve kara sistemlerinin birlikte görev yapmasına yönelik faaliyetler yürütüldü.
HAVELSAN'ın dijital birlik konsepti kapsamında geliştirilen BARKAN, orta sınıf insansız kara aracı olarak farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik tasarlandı. Modüler yapıya sahip BARKAN, görev ihtiyacına göre farklı faydalı yüklerle donatılabiliyor. Araç; taarruz, yaralı tahliyesi, bomba imha, gözetleme, keşif ve muharebe hasar değerlendirmesi gibi görevlerde kullanılabiliyor. HAVELSAN, daha önce gerçekleştirdiği testlerde BARKAN'a uzaktan komutalı silah sistemleri, lazer güdümlü füze ve dolanan mühimmat entegrasyonları da gerçekleştirdi.
BARKAN insansız kara aracı ailesi, 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının kararı doğrultusunda 2025 yılında seri üretim sürecine geçildi.
HAVELSAN, Mayıs 2026'da İstanbul'da düzenlenen SAHA Expo'da BARKAN 3 konfigürasyonunu tanıttı. Fuar kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni konfigürasyonu kapsayan sözleşme değişikliği imzalandı. BARKAN 3'ün insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarıyla birlikte sürü hâlinde görev yapabilmesi hedefleniyor.
TURNAs-2026 Tatbikatı'na 18 gemi, 11 hava aracı, 9 insansız hava aracı, 7 insansız sualtı aracı ve 9 insansız deniz aracı katıldı. Tatbikatta ayrıca 17 Türk savunma sanayii şirketinin geliştirdiği toplam 41 sistem kullanıldı.
BARKAN'ın amfibi harekât ve yaralı tahliyesi görevlerinde kullanılmasıyla birlikte insansız kara araçlarının deniz harekâtına destek sağlayabileceği farklı görev senaryoları da uygulandı.
GDH HABER
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