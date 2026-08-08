Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Bölgesel Caydırıcılık Hamlesi: İslam Dünyasında Yeni Güvenlik Dönemi

O dönemde ülkelerin tehdit algılarının birbirinden farklı olduğunu, ortak bir komuta ve operasyon mekanizmasının oluşturulamadığını belirten Gündüz, bölgedeki siyasi krizlerin de söz konusu girişimin gelişmesini engellediğini söyledi. Bugünkü anlaşmanın ise daha somut bir zemine oturduğunu ifade eden Gündüz, üç ülkenin doğrudan karşılıklı savunma taahhüdünde bulunmasının geçmişteki girişimlerden en önemli fark olduğunu vurguladı. “Türkiye yeni güvenlik mimarisinin merkezinde” Mekke’de imzalanan anlaşmanın Türkiye’nin bölgesel rolünü daha da güçlendireceğini belirten Gündüz, Ankara’nın artık bölgesel gelişmeleri takip eden değil, güvenlik ve diplomasi alanında doğrudan denklem kuran bir aktör haline geldiğini söyledi. Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yıllarda farklı kriz alanlarında yürüttüğü diplomatik girişimlerin Türkiye’nin uluslararası ağırlığını artırdığını belirterek, Mekke Anlaşması’nın da bu sürecin önemli sonuçlarından biri olduğunu dile getirdi. Orta Doğu’nun ciddi bir güvenlik krizine sürüklendiğini belirten Gündüz, “Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar bölgeyi ciddi bir güvenlik krizinin içine sürüklerken, ortaya çıkan yeni dengelerde Türkiye’nin ağırlığı giderek artıyor. Mekke Anlaşması, Türkiye’nin Pakistan’ın stratejik caydırıcılığı ve Suudi Arabistan’ın ekonomik ve enerji gücüyle aynı zeminde buluşmasını sağlıyor. Bu nedenle anlaşmayı yalnızca üç ülke arasındaki bir savunma iş birliği olarak değil, bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir adım olarak görmek gerekiyor” şeklinde konuştu.