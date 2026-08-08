Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’dan Bölgesel Caydırıcılık Hamlesi: İslam Dünyasında Yeni Güvenlik Dönemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in katılımıyla Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Anlaşmayla üç ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığın güçlendirilmesi hedefleniyor. Anlaşmanın temel hükümlerinden biri ise taraflardan herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek silahlı saldırının, üç ülkenin tamamına yapılmış kabul edilmesini öngörüyor. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu düzenlemenin üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma koordinasyonunu artıracağı, bölgesel tehditlere karşı ortak hareket kabiliyetini güçlendireceği belirtildi. Anlaşmanın, taraf ülkelerden birine yönelik saldırılara karşı diğer iki ülkenin de ortak bir güvenlik perspektifiyle hareket etmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Anlaşma ile üç Müslüman devlet arasındaki savunma sanayii, askeri eğitim, ortak tatbikatlar, teknoloji transferi, istihbarat paylaşımı ve bölgesel güvenlik konularında iş birliğinin güçlenmesi beklenirken, konuyla ilgili gazetemize araştırmacı-Yazar Tayfun Kaan Gündüz, anlaşmanın yalnızca üç ülke arasındaki savunma iş birliğini değil, Ortadoğu’nun gelecekteki güvenlik mimarisini de etkileyebilecek tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.