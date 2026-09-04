Türkiye korkuttu: Acil olarak 15 bin İHA üretecekler
Türkiye'ye karşı İsrail ile 3 milyar avroyu aşan bir savunma anlaşması yapan komşu bu kez 15 bin insansız hava aracının üretimi için harekete geçti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı İsrail ile 3 milyar avroyu aşan bir savunma anlaşması yapan komşu bu kez 15 bin insansız hava aracının üretimi için harekete geçti.
Defenceturk'te yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 3 Eylül 2026 Perşembe günü Trakya Yüksek Askeri Komutanlığı’nın (ASDITH) görev alanında bulunan Dimetoka, Dedeağaç (Alexandroupoli) ve İskeçe’ye (Xanthi) bir ziyaret gerçekleştirdi. Defence Review GR tarafından yapılan habere göre ziyaretine Evros (Meriç) bölgesinden başlayan Dendias, Dimetoka, Kumçiftliği (Orestiada) ve Sofulu (Soufli) Metropolitliğini ziyaret ederek Metropolit Damaskinos ile bir araya geldi.
Ardından Savunma Bakanı, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kostidis ve ASDITH Komutanı Korgeneral Panagiotis Kavidopoulos ile birlikte Dimetoka’da inşası devam eden askeri lojmanlara geçti. Bakan Dendias, Dimetoka’daki lojman ziyaretinin ardından şu açıklamayı yaptı:
“Bugün burada, askeri konutların inşasındaki ilerlemeyi bizzat gördüm. Yaklaşık yüzde 90’ı tamamlanan 24 yeni konut önümüzdeki ay askeri ailelerimize teslim edilecek. Bu, Milli Savunma Bakanlığının ülke genelinde 10.500 yeni konut inşasını ve 7.000 eski konutun onarılarak kullanıma sunulmasını öngören Konut Programı’nın bir parçasıdır. Toplamda 17.000’i aşan bu rakam, modern Yunan devletinin tarihindeki en büyük konut programıdır. Yalnızca burada, Evros’ta konaklama kapasitemizi yüzde 40 oranında artırıyoruz. Amacımız, vatanımıza sunduğu hizmetlere karşılık olarak, devletin de silahlı kuvvetler personeline hak ettiği yaşam standardını sunmasıdır.”
Daha sonra Dedeağaç Kutsal Metropolitliğine geçen Savunma Bakanı, burada Dedeağaç Metropoliti Anthimos ile görüştü. Dendias, isim günü vesilesiyle Metropolit’e tebriklerini iletti.
Bakan Dendias daha sonra İskeçe’deki (Xanthi) Toxotes’te bulunan 316. Teknik Bölge Atölyesi’ni ziyaret etti. Burada insansız hava araçlarının üretim süreçleri ve üretim kapasitesinin daha da artırılması hakkında bilgi aldı. Hemen ardından 724. İstihkam Taburu’nun merkezine geçen Bakan, personel ve araçları korumak amacıyla tasarlanan 522 yeni savunma tahkimat projesinde kullanılan betonarme blokların üretimini gerçekleştiren 8 birimden birini inceledi. İskeçe ziyaretinin sonunda Dendias şu ifadeleri kullandı:
“Bugün İskeçe’de, insansız hava araçları üreten 316. Atölye’yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duydum. Bu atölye, Attika’daki 306. Üs Fabrikası ile birlikte, Yunan Silahlı Kuvvetlerine kendi ihtiyaçları için yılda yaklaşık 5.000 drone üretme kapasitesi kazandırdı. Şunu belirtmek isterim ki; 31 Aralık 2023 tarihinde Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin elinde dönüşümlü olarak uçan yalnızca 2 adet HERON İHA ve tüm saygımla belirteyim ki adeta oyuncak mağazalarından (‘Jumbo’) alınmış düzeyde 252 adet sanayi üretimi drone bulunuyordu.
Ancak bugün silahlı kuvvetlerimiz kendi ihtiyaçları için 5.000 İHA üretebilecek kapasitededir. Aralık ayında açılışını yapacağımız 309. Fabrika’nın tamamlanmasıyla birlikte bu sayı yılda 15.000 İHA’ya çıkacak. Üstelik bu rakama Yunan savunma inovasyon ekosisteminin geliştirdiği diğer imkanlar dahil değil. Dronlar bize gözlem, keşif ve taarruz kabiliyeti sağlıyor. Ancak bu tek başına yeterli değil, bir de savunma boyutu var. İskeçe’de, personelimizi olası tehditlerden korumak amacıyla ürettiğimiz prefabrik ve birbirine kenetlenen betonarme blokların üretildiği 8 birimden birini ziyaret ettim. Şu anda 522 tahkimat projesi yürütülüyor ve 2030 yılına kadar tüm savunma hatlarımızdaki koruma tesisleri tamamlanmış olacak. Bu betonarme blokların inşası, savunma tahkimat projeleri için gereken süreyi yüzde 20, maliyetleri ise yüzde 30 oranında azaltmamızı sağlıyor. Bunun bize yıllık 41 milyon avro tasarruf sağlayacağını hesaplıyoruz.
Kısacası, ‘Gündem 2030’un pratikte nasıl işlediğini görüyoruz. Bir yandan Silahlı Kuvvetlerin İHA üretme kapasitesini geliştirirken, diğer yandan gerekli savunma tesislerinin inşa mekanizmasını kuruyor ve Yunan vergi mükelleflerinin parasından büyük bir tasarruf sağlıyoruz.”
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