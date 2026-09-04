Türkiye korkuttu: Acil olarak 15 bin İHA üretecekler

Ancak bugün silahlı kuvvetlerimiz kendi ihtiyaçları için 5.000 İHA üretebilecek kapasitededir. Aralık ayında açılışını yapacağımız 309. Fabrika’nın tamamlanmasıyla birlikte bu sayı yılda 15.000 İHA’ya çıkacak. Üstelik bu rakama Yunan savunma inovasyon ekosisteminin geliştirdiği diğer imkanlar dahil değil. Dronlar bize gözlem, keşif ve taarruz kabiliyeti sağlıyor. Ancak bu tek başına yeterli değil, bir de savunma boyutu var. İskeçe’de, personelimizi olası tehditlerden korumak amacıyla ürettiğimiz prefabrik ve birbirine kenetlenen betonarme blokların üretildiği 8 birimden birini ziyaret ettim. Şu anda 522 tahkimat projesi yürütülüyor ve 2030 yılına kadar tüm savunma hatlarımızdaki koruma tesisleri tamamlanmış olacak. Bu betonarme blokların inşası, savunma tahkimat projeleri için gereken süreyi yüzde 20, maliyetleri ise yüzde 30 oranında azaltmamızı sağlıyor. Bunun bize yıllık 41 milyon avro tasarruf sağlayacağını hesaplıyoruz.