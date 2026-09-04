Herkes gözünü dikti, bekliyor! Altında dananın kuyruğu saat 15.30’da kopacak
Altın fiyatlarında başlayan yükseliş haftanın son işlem gününde de sürerken, dananın kuyruğu bugün saat 15.30'da açıklanacak veriyle birlikte kopacak. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Altın fiyatlarında başlayan yükseliş haftanın son işlem gününde de sürerken, dananın kuyruğu bugün saat 15.30'da açıklanacak veriyle birlikte kopacak. İşte detaylar...
Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 6 bin 949 liradan tamamlamıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın6 bin 950 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 359 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 227 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,2 değer kaybıyla 4 bin 461 dolardan alıcı buluyor. Orta Doğu'daki askeri gerilimlerin sürmesi piyasalarda savaş riskine ilişkin endişelerin canlı kalmasına neden oluyor. Halihazırda fiyatlamalar, dünya genelinde devam eden enflasyon riskini barındırırken, merkez bankalarının bu ay alacağı politika kararlarına ilişkin şahin tahminler öne çıkıyor.
ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırım beklentileri bir miktar zayıflasa da şahin öngörülerin varlığını koruması ve yüksek seyretmeye devam eden tahvil faizleri altın fiyatlarını baskılıyor.
Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ve yatırımcılara Fed'in bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.
A Haber'de altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları kaydetti: "Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli strateji alan yatırımcılar bu süreçten zarar almadan geçebilir. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu tekrar belirtmek isterim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5.000 dolar denemesi yapılması sürpriz olmaz."
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