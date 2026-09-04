Herkes gözünü dikti, bekliyor! Altında dananın kuyruğu saat 15.30’da kopacak

A Haber'de altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş şunları kaydetti: "Yıl sonuna kadar bir manipülasyon piyasası var. Birikimlerini çeşitlendiren ve uzun vadeli strateji alan yatırımcılar bu süreçten zarar almadan geçebilir. Altın borcu olanlar veya düğün yapacaklar için 7.000 liranın altındaki gram altının alım için makul bir seviye olduğunu tekrar belirtmek isterim. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ons altın tarafında yıl sonuna kadar 5.000 dolar denemesi yapılması sürpriz olmaz."