Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

Ali, eşinin öldürülmesine ilişkin ABD'de yürüttükleri adalet arayışından henüz sonuç alamadıklarını kaydederek, şöyle devam etti: “ABD'deki hukuki süreç, onun öldürüldüğü günle aynı noktada. Yani hiçbir ilerleme olmadı. Son iki yıldır ısrarla talep etmemize rağmen herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Bunun son derece ikiyüzlü bir tutum olduğunu düşünüyorum. Ama şaşırtıcı da değil. Çünkü Rachel Corrie'den (2003'te Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD'li barış aktivisti) bu yana, son 20 yıldır bunu görüyoruz. O, Amerika'da doğup büyümüş bir Amerikalıydı, anne babası da Amerikalıydı. Ancak onun için de adalet sağlanmadı. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor, beni öfkelendiriyor. Ama İsrail söz konusu olduğunda bu çifte standardın uygulanması şaşırtıcı değil. Amerika'nın İsrail'e yönelik tutumuna ve onu hesap vermeye zorlama konusundaki geçmişine baktığınızda, adaletten söz etmesi son derece ikiyüzlü geliyor.”