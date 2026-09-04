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Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

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Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

İşgal altındaki Batı Yaka'da 2 yıl önce İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, ABD vatandaşı da olan eşinin öldürülmesine ilişkin ABD'deki hukuki süreçte ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Son iki yıldır ısrarla talep etmemize rağmen herhangi bir soruşturma başlatılmadı." dedi. Hamid Mazhar Ali, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Yaka'da İsrail askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden ve mezarı Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Ayşenur Ezgi Eygi'nin anma töreni için kente geldi.

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Foto - Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

Eygi'nin kabri başında AA muhabirine açıklama yapan Ali, eşini kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşadığını, zaman geçmesine rağmen acısının hafiflemediğini söyledi.Eşini sürekli düşündüğünü dile getiren Ali, "Onun öldüğü gün ne kadar zorsa şimdi de o kadar zor. Hiç kolaylaşmadı. Onu sürekli düşünüyorum. Ama bu, aynı zamanda insanın zamanla alışmak zorunda kaldığı bir şey." dedi. Ali, eşinin kahkahasını duymayı, onunla şakalaşmayı özlediğini ifade etti.

#2
Foto - Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

Eygi'nin gençlik yıllarından itibaren farklı coğrafyalardaki adalet mücadelelerine destek verdiğini anlatan Ali, "Ayşenur, yalnızca Filistin'de değil, dünyanın her yerinde barış ve adaleti tutkuyla savunan biriydi. Gençlik yılları boyunca da barış ve adalet için verilen pek çok farklı mücadelede yer aldı." diye konuştu. Ali, Filistin'de yaşanan zulmün eşini derinden etkilediğini belirterek, “Özellikle 2023'te başlayan süreç ve soykırım nedeniyle onun derinden etkilediğini düşünüyorum. Bu yüzden oraya gitmesi gerektiğini hissetti. Bunca vahşetin ardından tüm bunların bugün hala devam ettiğini görmek, hepimiz gibi onu da çok öfkelendirir ve hayal kırıklığına uğratırdı.” dedi.

#3
Foto - Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

Ali, eşinin öldürülmesine ilişkin ABD'de yürüttükleri adalet arayışından henüz sonuç alamadıklarını kaydederek, şöyle devam etti: “ABD'deki hukuki süreç, onun öldürüldüğü günle aynı noktada. Yani hiçbir ilerleme olmadı. Son iki yıldır ısrarla talep etmemize rağmen herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Bunun son derece ikiyüzlü bir tutum olduğunu düşünüyorum. Ama şaşırtıcı da değil. Çünkü Rachel Corrie'den (2003'te Gazze Şeridi'nde Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken İsrail buldozerince ezilen ABD'li barış aktivisti) bu yana, son 20 yıldır bunu görüyoruz. O, Amerika'da doğup büyümüş bir Amerikalıydı, anne babası da Amerikalıydı. Ancak onun için de adalet sağlanmadı. Bu durum hayal kırıklığı yaratıyor, beni öfkelendiriyor. Ama İsrail söz konusu olduğunda bu çifte standardın uygulanması şaşırtıcı değil. Amerika'nın İsrail'e yönelik tutumuna ve onu hesap vermeye zorlama konusundaki geçmişine baktığınızda, adaletten söz etmesi son derece ikiyüzlü geliyor.”

#4
Foto - Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

Adalet arayışlarını hem Washington eyaletinde hem de federal düzeyde sürdürdüklerini belirten Ali, “Bunu yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki mesele yalnızca Ayşenur değil. İsrail de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında haksız yere öldürülen herkes.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Yaka’da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

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