Öldürülenin arkasından bir soruşturma bile açılmadı! ABD yargısı siyoniste dokunmuyor
İşgal altındaki Batı Yaka'da 2 yıl önce İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali, ABD vatandaşı da olan eşinin öldürülmesine ilişkin ABD'deki hukuki süreçte ilerleme sağlanmadığını belirterek, "Son iki yıldır ısrarla talep etmemize rağmen herhangi bir soruşturma başlatılmadı." dedi. Hamid Mazhar Ali, 6 Eylül 2024'te işgal altındaki Batı Yaka'da İsrail askerlerince hedef alınarak hayatını kaybeden ve mezarı Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan Ayşenur Ezgi Eygi'nin anma töreni için kente geldi.