Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde, Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."