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Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

#1
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ata tohumlarından çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği, topraksız tarım örneklerinin sergilendiği ve "özel müze" statüsündeki Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni bünyesinde barındıran Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

#2
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan'ı Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ne gelişinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile diğer yetkililer karşıladı.

#3
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

İlk olarak fidan üretim alanını gezen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen bitki türleriyle ilgili bilgi aldı.

#4
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, daha sonra kendisinin himayelerinde yürütülen "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında 2024'te kurulan "Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi"ne geçti. Ata tohumlarından yetiştirilen 24 farklı sebze ve meyvenin bulunduğu bahçede gezen Emine Erdoğan, ürünlerin yetiştirilme süreçlerine ilişkin bilgi aldı. Elindeki sepete domates, biber, patlıcan, şamama kavunu, fasulye ve mısır gibi ürünlerden toplayan Emine Erdoğan, "Bugünkü hasadımızı yaptık." dedi.

#5
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Daha sonra "Süs Bitkileri Üretim Merkezi"ne geçen Emine Erdoğan, burada yetiştirilen türleri inceleyerek, bilgi aldı. Emine Erdoğan, "iglo" şeklindeki "Topraksız Tarım Serası"na geçerek, burada "besin filmi tekniği" ile yetiştirilen marul, fesleğen, roka, maydanoz ve çilek gibi ürünlerin üretim süreçleri hakkında bilgilendirildi.

#6
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Ters sedir ağacı ile diğer peyzaj bitkilerinin olduğu alanı da inceleyen Emine Erdoğan, ardından Anadolu'nun zengin tarımsal biyoçeşitliliğini gözler önüne seren Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2024'te "özel müze" olarak tescillenen müzede, yabani hayvanlar ve kültür bitkileri, herbaryum örnekleri, tarım ürünlerinin etnobiyolojik yansımalarını yakından inceledi.

#7
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Ziyaretçilerini Anadolu'nun etnobiyoloji yolculuğuna çıkaran müzede Emine Erdoğan, "Şifa Veren Bitkiler: Doğanın Eczanesi", "Kokuların Gücü: Uçucu Yağ Taşıyan Bitkiler", "Tohumdan Damlaya: Yağ Elde Edilen Bitkiler", "Soframıza Lezzet Katanlar: Baharatlar ve Gıda Bitkileri", "Doğanın Altını: Buğday ve Tahıllar" gibi sanat galerilerinde sergilenen bitki ve gıda ürünleri hakkında bilgi aldı. Orman, bozkır, çayır-mera gibi ekosistemlerde varlık gösteren bitki ve hayvan türlerinin sergilendiği alanı gezen Emine Erdoğan, doğal malzemelerden yapılan müzik aletleri, arkadiye seccadesi ve el dokuması halı gibi eserlerin olduğu bölümü de ziyaret etti.

#8
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, müzenin kütüphanesindeki çocuklarla da bir araya geldi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Emine Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Emine Erdoğan'a, Türkiye'nin yerel buğdaylarının görsellerinin bulunduğu tabloyu hediye etti.

#9
Foto - Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Türkiye Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da, Türkiye'nin yaşayan bitki hafızası Milli Botanik Bahçesi'ni ziyaret etmekten memnuniyet duydum. Yurdun dört bir yanından nadir ve endemik türlerin bir araya getirildiği bu özel doğa ve bilim merkezinde, Anadolu'nun eşsiz florası bilimsel çalışmalarla korunup kayıt altına alınıyor. Mirasımız Yerel Tohum Bahçesi, Süs Bitkileri Üretim Merkezi, Topraksız Tarım Serası ve Tarımsal Biyoçeşitlilik Müzesi ile geleceğimiz için çok kıymetli bir değer. Ülkemizin bitki hazinesini korumak adına emek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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