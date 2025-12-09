Selma Savcı Giriş Tarihi: Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye’ye dönüş sürecini tamamladı. ABD’de yürütülen soruşturmada heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri çıkması ve Bakanlığın uzun süredir sürdürdüğü hukuki takip, iadenin önünü açan en önemli aşamalar oldu. Bronz heykel, Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik uluslararası mücadelesinde son yılların en önemli kazanımları arasında yer alıyor.