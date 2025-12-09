  • İSTANBUL
Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin Türkiye’ye dönüş sürecini tamamladı. ABD’de yürütülen soruşturmada heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri çıkması ve Bakanlığın uzun süredir sürdürdüğü hukuki takip, iadenin önünü açan en önemli aşamalar oldu. Bronz heykel, Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik uluslararası mücadelesinde son yılların en önemli kazanımları arasında yer alıyor.

#1
Foto - Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

“Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya, Türkiye’ye ait her eserin izini dünyanın neresine uzanırsa uzansın sürmeye devam ediyoruz.” Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iade sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Boubon’un kayıp imparatorunu ülkemize kazandırmak için uzun soluklu ve titiz bir süreci kararlılıkla takip ettik. Kültürel mirasımıza ait her eserin izini sürmeye, uluslararası iş birlikleriyle iade süreçlerini sonuçlandırmaya devam edeceğiz. Bakanlığımız, Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden kaçırılan bronz imparator heykelinin iadesini uluslararası iş birliği ve kararlı bir hukuki takip süreciyle sağladı. Aynı süreçte, Başmelek Mikail sütun başı ile birlikte iade işlemleri tamamlanan 28 eser de Türkiye’ye kazandırılıyor. 2018-2025 döneminde 9.133 kültür varlığını ait oldukları topraklarla yeniden buluşturduk.

#2
Foto - Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

Başmelek Mikail Sütun Başı ve 28 Eser de Türkiye’ye Geliyor Bakanlık, bronz imparator heykelinin yanı sıra Başmelek Mikail tasvirli mermer sütun başının Metropolitan Sanat Müzesi’nden iadesini de sonuçlandırdı. Yapılan köken araştırmaları, eserin İstanbul Samatya’daki Meryem Ana Peribleptos Manastırı’ndan yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu. Aynı kapsamda, hukuki süreçleri daha önce tamamlanan 28 eser, Bakan Yardımcımız Gökhan Yazgı tarafından ABD makamlarından teslim alındı. Bu eserler arasında Boubon kökenli parçalar, Düver kökenli Arkaik dönem pişmiş toprak levhalar ve Roma dönemine ait mermer Demosthenes başı yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

Uluslararası İş Birliği ve Soruşturma Süreci Boubon imparator heykelinin iadesi, ABD’de savcılık ve güvenlik birimlerinin yürüttüğü soruşturmayla ilerledi. Heykeli satın alan koleksiyoner Aaron Mendelsohn hakkında verilen tutuklama kararı, eserin Türkiye’ye dönüşünde kritik bir rol oynadı. Bakanlık, süreç boyunca Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Birimi ile koordineli bir çalışma yürüttü ve heykelin teslimi için gerekli tüm prosedürleri tamamladı.

#4
Foto - Türkiye, kayıp eserlerinin izini sürmeye devam ediyor: Boubon İmparatoru ve 28 eser yurtta

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede son yıllarda güçlü bir ivme kazandı. Arkeolojik eserlerin izini süren teknik ekiplerin çalışmaları, uluslararası iş birlikleri ve etkin hukuki takip mekanizmaları, Türkiye’nin kültürel mirasına ait eserlerin ülkeye dönüşünde önemli sonuçlar veriyor. Bu çabalar, Türkiye’nin kültürel mirası koruma alanında uluslararası ölçekte öne çıkan ülkeler arasında yer almasını sağlıyor. Türkiye’nin Kararlılığı: Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz Boubon imparator heykeli, Başmelek Mikail sütun başı ve diğer eserlerin Türkiye’ye dönmesi, Bakanlığın kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlı yaklaşımının somut bir göstergesi oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’ye ait kültür varlıklarının izini dünya çapında sürmeye ve her bir eseri ait olduğu topraklarla yeniden buluşturmaya devam edecek.

