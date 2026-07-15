Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerini esas alarak hazırlanan World Population Review’in 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye, Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 4’üncü sıraya yükseldi. İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan’ı geride bırakan Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle küresel turizm liginde ilk dörtte yer alarak, dünya turizminin yeni güç merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu...