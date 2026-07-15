Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

World Population Review’in 2026 “Most Visited Countries” raporuna göre uluslararası ziyaretçi sayısında Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, İspanya 93,8 milyon ziyaretçiyle ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise 73,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye dördüncü sıraya yükselirken, Türkiye’yi 57,7 milyon ziyaretçiyle İtalya, 45 milyon ziyaretçiyle Meksika, 41,8 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık, 37,5 milyon ziyaretçiyle Almanya, 36,9 milyon ziyaretçiyle Japonya ve 36 milyon ziyaretçiyle Yunanistan takip etti. Bu tablo, Türkiye’nin dünyanın en güçlü ve köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmde ilk dört ülke arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ortaya koydu.