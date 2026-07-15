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Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

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Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) verilerini esas alarak hazırlanan World Population Review’in 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye, Fransa, İspanya ve ABD’nin ardından 4’üncü sıraya yükseldi. İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan’ı geride bırakan Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle küresel turizm liginde ilk dörtte yer alarak, dünya turizminin yeni güç merkezlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu...

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından World Population Review tarafından yayımlanan 2026 “Most Visited Countries” raporuna göre Türkiye, 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen 4’üncü ülkesi olarak kayıtlara geçti. Raporda Türkiye; Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkeleri arasında yer alırken, İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan’ı geride bıraktı.

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Sıralama, uluslararası turizmde Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı güçlü ivmenin ve küresel ölçekte artan cazibesinin önemli bir göstergesi oldu. World Population Review verilerine göre Türkiye, 56,3 milyar doları aşan turizm geliriyle dünyanın en güçlü turizm ekonomileri arasında da yer aldı. Bu başarı, yalnızca ziyaretçi sayısındaki artışı değil, turizmin ekonomik katma değer üretme kapasitesini de ortaya koyuyor.

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

World Population Review’in 2026 “Most Visited Countries” raporuna göre uluslararası ziyaretçi sayısında Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, İspanya 93,8 milyon ziyaretçiyle ikinci, Amerika Birleşik Devletleri ise 73,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. 60,6 milyon uluslararası ziyaretçi ağırlayan Türkiye dördüncü sıraya yükselirken, Türkiye’yi 57,7 milyon ziyaretçiyle İtalya, 45 milyon ziyaretçiyle Meksika, 41,8 milyon ziyaretçiyle Birleşik Krallık, 37,5 milyon ziyaretçiyle Almanya, 36,9 milyon ziyaretçiyle Japonya ve 36 milyon ziyaretçiyle Yunanistan takip etti. Bu tablo, Türkiye’nin dünyanın en güçlü ve köklü turizm destinasyonlarını geride bırakarak küresel turizmde ilk dört ülke arasındaki yerini sağlamlaştırdığını ortaya koydu.

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Türkiye; tarihi mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi, doğal güzellikleri, sürdürülebilir turizm anlayışı ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğiyle küresel ölçekte tercih edilen destinasyonlardan biri olmayı sürdürüyor. Son yıllarda yürütülen tanıtım stratejileri, yeni pazarlara yönelik çalışmalar ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesi de bu başarının temel unsurları arasında gösteriliyor. Türkiye; tarihi mirası, eşsiz kültürel değerleri, UNESCO Dünya Mirası alanları, müzeleri, ören yerleri, gastronomisi, doğal güzellikleri ve dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğiyle küresel ölçekte cazibesini her geçen yıl artırıyor.

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Son yıllarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği, Geleceğe Miras projesi kapsamında hız kazanan arkeolojik kazılar, restorasyon çalışmaları, yeni müzeler, kültür rotaları ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yatırımlar; Türkiye’nin kültür turizmindeki rekabet gücünü önemli ölçüde artırırken ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre ve daha nitelikli deneyimler yaşamasına da katkı sağladı.

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Foto - Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakarak dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde yürütülen küresel tanıtım faaliyetleri, yeni pazarlara yönelik stratejik çalışmalar ve turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymayı hedefleyen politikalar sayesinde Türkiye, yalnızca ziyaretçi sayısını artıran bir destinasyon olmanın ötesine geçerek dünya turizmine yön veren ülkeler arasında yerini sağlamlaştırdı.

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