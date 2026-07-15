Türk savaş gemisi bölgeye gitti! İsrail duyurdu: Türkiye'nin bunu yapması an meselesi
Türkiye ile Suriye arasındaki yakın ilişkiler neticesinde TCG İstanbul Savaş gemisi Lazkiye Limanı'na demirledi. Gelişme İsrail'de büyük bir depreme neden oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Suriye arasındaki yakın ilişkiler neticesinde TCG İstanbul Savaş gemisi Lazkiye Limanı'na demirledi. Gelişme İsrail'de büyük bir depreme neden oldu.
Suriye’de yaşanan tarihi yönetim değişiminin ardından Ankara ile Şam arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Türk Deniz Kuvvetleri, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı’na tarihi bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ilk istif sınıfı fırkateyni TCG İstanbul ile gerçekleştirilen bu gövde gösterisi, Doğu Akdeniz'deki dengeleri sarsarken bölgedeki güç odaklarına da çok net bir mesaj olarak yorumlandı.
Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın Kan News'ten aktardığı habere göre, İsrail savunma kurumları, Türkiye’nin Suriye’de oynadığı askeri rol nedeniyle endişeli.
İsrail savunma kurumları, Türkiye’nin yeni Suriye ordusunun ve bu orduya ait altyapının oluşturulmasına liderlik ettiğini vurguluyor.
İsrailli güvenlik kaynakları yaşadıkları paniği şu ifadelerle belirtti: Türkiye’nin Suriye’ye daha da derinlemesine giriş yapması an meselesi. Mesele sınırlarımızda olan ve stratejik silahları bulunan bir ülkeyse, o zaman bunu gözlemlememiz ve hazırlıklı olmamız gerekiyor.
Türkiye’nin Suriye’de olması bizim için karmaşık bir mesele; onların burada çok net bir şekilde çıkarları var.
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