Türk savaş gemisi bölgeye gitti! İsrail duyurdu: Türkiye'nin bunu yapması an meselesi

Suriye’de yaşanan tarihi yönetim değişiminin ardından Ankara ile Şam arasındaki diplomatik ve askeri ilişkilerde yeni bir dönem başladı. Türk Deniz Kuvvetleri, yaklaşık 15 yıl aradan sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı’na tarihi bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Türkiye'nin milli imkanlarla ürettiği ilk istif sınıfı fırkateyni TCG İstanbul ile gerçekleştirilen bu gövde gösterisi, Doğu Akdeniz'deki dengeleri sarsarken bölgedeki güç odaklarına da çok net bir mesaj olarak yorumlandı.