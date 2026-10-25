Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var
Balıkesir'de görev yapan bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Balıkesir'de görev yapan bir askerin şehit olduğu bildirildi.
27 yaşındaki Astsubay Oğuzcan Alma, gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen genç astsubaya müdahale edildi ancak Alma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Genç yaşta şehit olan astsubayın acı haberi, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.
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