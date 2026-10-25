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Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var

Balıkesir'de görev yapan bir askerin şehit olduğu bildirildi.

#1
Foto - Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var

27 yaşındaki Astsubay Oğuzcan Alma, gece nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı.

#2
Foto - Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var

Kalp krizi geçirdiği belirtilen genç astsubaya müdahale edildi ancak Alma, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

#3
Foto - Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var

Genç yaşta şehit olan astsubayın acı haberi, Kocaeli'de yaşayan ailesine ulaştı.

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