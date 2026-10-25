Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Tüpraş’ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin 2050 yılına kadar 5.000 MWe SMR kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda yürütülen düzenleyici ve kurumsal çalışmalarla uyumlu olarak, Tüpraş da bu alandaki küresel teknolojik gelişmeleri ve potansiyel endüstriyel uygulama alanlarını yakından takip ediyor. USTDA iş birliğiyle yürütülecek çalışma sonucunda hazırlanacak kapsamlı rapor, farklı teknoloji seçeneklerine ilişkin bilgi ve analizlerin ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Rapor, Tüpraş’ın bu alanda atacağı olası adımlara ilişkin karar süreçlerinde önemli bir girdi olarak değerlendirilecek"