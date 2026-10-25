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Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

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Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Koç Holding'in bünyesinde yer alan Tüpraş, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı ile kritik bir ürünün üretimi için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Türkiye’nin en büyük özel sektör aktörü Koç Grubu, nükleer enerji alanında ticari faaliyetler yürütmeyi planlıyor. Koç Holding iştiraklerinden Tüpraş, “2050 yılında karbon nötr enerji şirketi olma hedefi” doğrultusunda düşük karbonlu enerji teknolojilerini değerlendirmeye devam ettiğini duyurdu.

#2
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Tüpraş bu çerçevede, küçük modüler reaktör (SMR) teknolojilerinin teknik, ekonomik ve potansiyel endüstriyel uygulamalar açısından değerlendirilmesine yönelik çalışma yürütmek üzere ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile anlaşma imzaladı. Anlaşmaya, Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Thomas R. Hardy imza koydu.

#3
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Yaklaşık bir yıl sürmesi planlanan çalışma kapsamında, farklı SMR teknolojileri incelenecek. Söz konusu teknolojilerin teknik olgunluk seviyeleri, lisanslama durumları, emniyet ve güvenlik yaklaşımları, yakıt tedarik zinciri gereksinimleri, ekonomik performansları ve potansiyel endüstriyel kullanım alanları değerlendirilecek. Bu teknolojiler kaynak verimliliği, atık yönetimi ve su kullanımı gibi çevresel sürdürülebilirlik kriterleri açısından da ele alınacak. Çalışmanın sonunda, incelenen teknoloji seçeneklerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlanacak.

#4
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Tüpraş’ın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  “Türkiye’nin 2050 yılına kadar 5.000 MWe SMR kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda yürütülen düzenleyici ve kurumsal çalışmalarla uyumlu olarak, Tüpraş da bu alandaki küresel teknolojik gelişmeleri ve potansiyel endüstriyel uygulama alanlarını yakından takip ediyor. USTDA iş birliğiyle yürütülecek çalışma sonucunda hazırlanacak kapsamlı rapor, farklı teknoloji seçeneklerine ilişkin bilgi ve analizlerin ortaya konulmasına katkı sağlayacak. Rapor, Tüpraş’ın bu alanda atacağı olası adımlara ilişkin karar süreçlerinde önemli bir girdi olarak değerlendirilecek"

#5
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

#6
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Küçük modüler reaktör teknolojileri, kesintisiz ve düşük karbonlu enerji üretimi sağlayabilme potansiyelleri nedeniyle küresel ölçekte giderek daha fazla ilgi görüyor. Nükleer enerji teknolojileri, operasyon sırasında doğrudan karbon emisyonu oluşturmaması ve yaşam döngüsü boyunca düşük sera gazı emisyonlarına sahip olması nedeniyle düşük karbonlu enerji seçenekleri arasında değerlendiriliyor.

#7
Foto - Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar

Geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha küçük kapasiteye sahip olan ve modüler üretim yaklaşımından yararlanan SMR teknolojisi, elektrik üretiminin yanı sıra, sanayide ihtiyaç duyulan proses ısının sağlanması ve düşük karbonlu hidrojen üretimi gibi farklı alanlarda da kullanım potansiyeli sunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde geliştirme, lisanslama ve ticarileşme çalışmaları devam eden SMR teknolojileri, enerji dönüşümü açısından bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Küçük modüler reaktörler; modüler üretim yaklaşımı, farklı kapasite seçenekleri, gelişmiş emniyet özellikleri ile dünya genelinde araştırılan yeni nesil enerji teknolojileri arasında yer alıyor.

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