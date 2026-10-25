  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hataylı çiftçi toprağı sürdü, resmen feleği şaştı! Olabilecek en yanlış yeri seçince 700 bin TL ceza yedi Siyonistler Batı Yaka’yı ablukaya aldı! Giriş çıkış yasak Obama'dan Trump'a eleştiri: 'İran artık Hürmüz Boğazı'nda tek güç' Kayseri'de ilginç anlar: Kırmızı ışıkta uyuyakaldılar Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç Görenlerin ağızları bir karış açık kalıyor! Türk futbolunun en kilolu kalecisi kararını verdi Türkiye güne kahreden haberle uyandı! Maalesef şehidimiz var Kim bu Sabri Akın? Zeytinyağına tekstil boyası katıp tam 132 defa yakalandı: İşte Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek skandal Ortalığın tozunu attırdı! Türkiye’nin gururu KALKAN DİHA, 4 bin 500 kilometre ötede şov yaptı Koç Holding ABD ile sessiz sedasız anlaştı: O işe girişiyorlar
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Hayattayken bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan emekli resim öğretmeni, şair ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlığın ardından 69 yaşında hayatını kaybetti. Fakültede kadavra konulacak tüplerin dolu olması nedeniyle Keser, çocuklarının isteğiyle Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

#1
Foto - Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti. Hayattayken bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan Keser'in, fakültede kadavra konulacak tüplerin dolu olması nedeniyle çocukları tarafından Başçeşme Kabristanı'nda toprağa verilmesi istendi.

#2
Foto - Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yapan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. Keser, Çağrı ve Merve adlı 2 çocuk babasıydı.

#3
Foto - Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Balıkesir Zağnospaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Keser, Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Milli Eğitim camiası, STK temsilcileri, dostları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür
Dünya

Almanya'dan Erdoğan ve Fidan'a teşekkür

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var
Gündem

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Gece yarısı Çankırı'dan acı haber geldi. Bayramören ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi vefat etti, 1 kişi yaralandı. ..
Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı!
Gündem

Savcı Sayan’dan olay sözler: Berat Albayrak’a oynanan oyunda asıl hedef Erdoğan’dı!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Süper Haber TV’de fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Berat Albayrak..
CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi
Gündem

CHP, İstanbul'da bir belediyeyi daha kaybetti! İşte Esin Köymen'in yeni partisi

İstanbul'da bir belediye daha Yeni Parti'ye geçti. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın ardından Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen..
Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"
Gündem

Diyanet Vakfı’ndan kirli algı operasyonlarına tokat gibi cevap! "Tasfiye edilen fonlarda meteliğimiz bile yok"

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), son günlerde fondaş medya ve sosyal medyadaki tetikçiler tarafından ortaya atılan "vakfın fon yatırımlarından z..
Ali’siz aleviler kaos peşinde
Gündem

Ali’siz aleviler kaos peşinde

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan İstanbul Esenyurt’taki Kıraç Cemevi arazisinin kullanım hakkının Cem Vakfı’na tahsis edilmesine karşı çıkan mar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23