Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç

Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak görev yapan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. Keser, Çağrı ve Merve adlı 2 çocuk babasıydı.