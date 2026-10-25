Ne umdu, ne buldu... Yazar Mustafa Keser bedenini tıp fakültesine bağışlamıştı, yine de toprağa verildi! Sebebi çok ama çok ilginç
Hayattayken bedenini Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kadavra olarak bağışlayan emekli resim öğretmeni, şair ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlığın ardından 69 yaşında hayatını kaybetti. Fakültede kadavra konulacak tüplerin dolu olması nedeniyle Keser, çocuklarının isteğiyle Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.