Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 5 aylık amansız takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik İstanbul merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 5 ay sürek teknik ve fiziki takipte şüphelilerin kapalı gruplarda iletişim kurdukları, gruplara özel davet ya da referansla girilebildiği ve satıcıların deşifre olmamak için kimliklerini sık sık değiştirdikleri tespit edildi.