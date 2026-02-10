Türkiye güne dev operasyonla uyandı! 5 aylık amansız takip sonrası bu sabah düğmeye basıldı

Polis ekipleri, bu gruplarda güvene dayalı kurye sistemiyle ya da bireysel yöntemlerle uyuşturucu madde arzı sağlandığını, uyuşturucu kullanımını özendirici içeriklerin paylaşıldığını tespit etti. Kapalı gruplara yalnızca özel davet ya da referansla girilebildiği, satıcıların deşifre olmamak için telefon numaralarını ve kimlik bilgilerini gizleyerek kullanıcı adlarını sık sık değiştirdiği ortaya çıktı. Şebekelerin, nüfus yoğunluğu ve talep durumuna göre gece-gündüz demeden 24 saat uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.