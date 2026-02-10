Baraja kırmızı su akıyor! İstanbul’da tedirgin eden görüntü

Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Yetkililere durumu bildirdim. Çevredekiler uyarılmış ancak hala pis su akmaya devam ediyor. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililere ilettim. Onlar da uyarıda bulunmuş ancak pis su akmaya devam ediyor. Acil bir müdahale gerekiyor" dedi.