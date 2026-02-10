  • İSTANBUL
Baraja kırmızı su akıyor! İstanbul’da tedirgin eden görüntü
Baraja kırmızı su akıyor! İstanbul'da tedirgin eden görüntü

Pendik’te Ömerli Barajı’na akan derede görülen kırmızı renkli ve köpüklü su, çevrede yaşayanları tedirgin etti. Görüntüler sonrası, suyun kaynağı merak konusu oldu.

İstanbul’da kentin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı çevresinde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da bir haftadır etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı artarken, kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'na karışan kırmızı renkli su görenleri tedirgin etti. Baraja dökülen derenin yaklaşık 200 metre gerisinde suya karışan kırmızı renkli suyun, çevrede bulunan çiftlikler ve hayvan kesim noktalarından geldiği öne sürüldü.

Köpüklenmenin de görüldüğü suyu fark edenlerin durumu yetkililere bildirdiği, ancak tesislere yapılan uyarılara rağmen suyun akmaya devam ettiği öğrenildi.

Doğa yürüyüşü sırasında suyu gören Recep Sağlam, "Hafta sonları fırsat buldukça doğa gezisine çıkıyorum. Tesadüfen gezinti yaptığım sırada bu manzarayla karşılaştım. Ürkütücü ve korkutucu bir manzara.

Ne olduğunu bilmediğim kırmızı suyun dereye karıştığını ve 200 metre ilerideki baraja aktığını gördüm. Yetkililere durumu bildirdim. Çevredekiler uyarılmış ancak hala pis su akmaya devam ediyor. Gördüğünüz köpükler de kanlı olduğunu tahmin ettiğimiz suyun köpükleri. İstanbul'da 16 milyon insanın içtiği suyu karşılayan Ömerli Barajı'na akan bir su. Rahatsız edici bir durum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yetkililere ilettim. Onlar da uyarıda bulunmuş ancak pis su akmaya devam ediyor. Acil bir müdahale gerekiyor" dedi.

