Bakanlık olaya el attı! Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
Ticaret Bakanlığı, araç kiralamaya yönelik kapsamlı düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bakanlık hazırladığı taslakla, motorlu kara taşıtı kiralama sektöründe hizmet kalitesini artırmak, kayıt dışılığı ve tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla düğmeye bastı. Kamuoyu ve sektör paydaşlarının görüşüne açılan taslakla, taşıt kiralayan işletmelere yetki belgesi ve eğitim şartından, kiralanacak taşıtların yaş, kilometre ve çevresel standartlarına kadar birçok düzenleme yapılacak.