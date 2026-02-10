Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü
Ambulans hizmeti veren bir helikopter düştü ve 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ambulans hizmeti veren bir helikopter düştü ve 5 kişi yaşamını yitirdi.
Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopterin düştüğünü açıkladı.
Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23