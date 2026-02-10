  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü

Ambulans hizmeti veren bir helikopter düştü ve 5 kişi yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü

Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde düşen helikopterdeki 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kufra Belediye Başkanı Muhammed Abdurrahim Bumeriz, Libya'nın güneydoğusundaki Kufra kentinde bir helikopterin düştüğünü açıkladı.

#2
Foto - Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü

Bumeriz, Kufra'daki es-Sarre Hava Üssü'nde helikopterin ambulans hizmeti sunduğu sırada düştüğünü ve helikopterdeki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

#3
Foto - Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü

Bumeriz, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

#4
Foto - Ambulans helikopter, askeri üsse düştü: 5 ölü

