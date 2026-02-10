  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme

Yenidoğan Çetesi’ne karşı verdiği destansı mücadeleyle milletin gönlünde taht kuran, ardından sol camianın "dokunulmaz" ilan ettiği Yılmaz Güney gibi isimlerin gerçek yüzünü deşifre eden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında adliyede dikkat çeken bir tasarrufa gidildi. Sosyal medyada milli duyguları şahlandıran paylaşımlarıyla vatan hainlerine ve terör sevicilere geçit vermeyen Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki görev değişikliğinin ardından vatani görevini yapmak üzere izne ayrıldı.

1
#1
Foto - Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme

Savcı Engin, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Güney hakkında yaptığı; "Yılmaz Güney isimli şahıs, hakim katilidir. Terörist zihniyete sahip bir devlet düşmanıdır. Vatansızdır. Çocuklarınıza izletmeyin" açıklamasıyla sol tandanslı kesimlerde büyük bir hazımsızlığa neden olmuştu. Milli safın sesi olan Engin, bu çıkışıyla "sanatçı" maskesi altındaki kirli geçmişleri bir bir ortaya dökmüştü.

#2
Foto - Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme

"Sahte kahramanlar" yerine gerçek vatanseverlerin izlenmesi gerektiğini savunan Engin, Cüneyt Arkın ve Serdar Gökhan gibi dev isimleri işaret ederek, "Türkün gücünü hatırlatan, milli duyguları canlandıran vatansever sanatçıları izleyelim" notuyla adeta kültürel bir savaşın fitilini ateşlemişti.

#3
Foto - Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Engin "Örgütlü Suçlar" bürosundan alınarak "Genel Soruşturma" bürosuna atandı. Bu yer değişikliğinin ardından Engin’in, bedelli askerlik görevini yerine getirmek amacıyla zorunlu bir molaya çıktığı ve üniformayı giymeye hazırlandığı öğrenildi.

#4
Foto - Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme


