Solcuların korkulu rüyasıydı! Yenidoğan Çetesi’ni çökertip, Yılmaz Güney balonunu patlatan savcıyla ilgili flaş gelişme
Yenidoğan Çetesi’ne karşı verdiği destansı mücadeleyle milletin gönlünde taht kuran, ardından sol camianın "dokunulmaz" ilan ettiği Yılmaz Güney gibi isimlerin gerçek yüzünü deşifre eden Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında adliyede dikkat çeken bir tasarrufa gidildi. Sosyal medyada milli duyguları şahlandıran paylaşımlarıyla vatan hainlerine ve terör sevicilere geçit vermeyen Engin, Büyükçekmece Adliyesi’ndeki görev değişikliğinin ardından vatani görevini yapmak üzere izne ayrıldı.