Türkiye’ye kurulan kumpasın perde arkası sübyancı Epstein’ın dosyasından çıktı! İstanbul’daki infazdan hemen önce prensle buluşmuş
Jeffrey Epstein davasına ait yeni bilgiler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili çarpıcı bir zamanlamayı gündeme getirdi. İddialara göre Epstein, 30 Eylül 2018'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Bu tarih Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinden sadece iki gün önce olduğu için dikkat çekici bulundu.