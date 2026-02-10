Türkiye’ye kurulan kumpasın perde arkası sübyancı Epstein’ın dosyasından çıktı! İstanbul’daki infazdan hemen önce prensle buluşmuş

Bu görüşmenin yapıldığı iddia edilen tarih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinden sadece iki gün öncesine denk geliyor. Epstein'ın, cinayetten hemen önce Veliaht Prens ile ne konuştuğu veya bu görüşmenin içeriği gizemini korurken, bu "kanlı tesadüf" Epstein'ın küresel güç ağının ne kadar derinlere uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi.