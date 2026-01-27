Türkiye ABD'den almak zorunda kalıyordu! Müjde, çok daha iyisini ürettik peynir ekmek gibi satılacak

“Gemiyi satarken beraber gönderdiğimiz sistemler var. Bu cepte. Ancak son zamanlarda tekil olarak da milli sistemleri satıyoruz. Endonezya kendi gemileri için ATMACA füzesi alıyor. Filipinler gemilerinin yakın hava savunmasında GÖKDENİZ’i tercih ediyor. MKE BALKIN’ın da gerek gemilerle gerek tekil olarak ihracat potansiyeli çok yüksek. MKE’nin son dönemlerde deniz platformlarında daha görünür olması son derece isabetli bir karar. Bu alanda başka bir Türk firmasının ortaya koyduğu ürünün alternatifini yapmaktan uzak duruyorlar. Yerlisi olmayan kritik sistemlere yöneldiler. Bu da yerlileştirme oranını artıyor. Ve buldukları çözüm de yabancı muadilin aynısı olmuyor. Ondan daha iyisini yapmak için canla başla çalışıyorlar. Günün sonunda hem MKE hem Türkiye çok büyük kazanımlar elde ediyor.”