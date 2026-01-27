Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Haberin devamında, "Türkiye'nin Bakü'nün iç kesimlerinde ve Nahçıvan'da yaptığı çalışmalarla birlikte demiryolu hattının inşasındaki ilerlemesi Rusya ve İran'ın endişelerinin alarma dönüşmesine neden oluyor. Moskova ve Tahran nüfuz kaybetmekten endişe ederken, Erivan ve Tiflis yeni durumdan en iyi şekilde nasıl yararlanacakları konusunda kaygı duyuyor. Ayrıca, olumsuz etkilenen devletlerden bir veya birkaçının, Türk projesinin tamamlanmasını yavaşlatmak için radikal adımlar atabileceği yönünde spekülasyonlar da bulunuyor." ifadelerine yer verildi.