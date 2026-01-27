  • İSTANBUL
Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler
Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Asya basını, Türkiye'nin attığı son adımın Rusya ve İran'da büyük endişeye yol açtığını yazdı. Haberde her iki ülkenin de alarm durumuna geçtiği vurgulandı.

#1
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Star'da yer alan habere göre, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi, Asya basını Eurasia Review'da gündem oldu. "Türkiye'nin Nahçıvan demiryolu projesindeki ilerlemesi Moskova'yı alarma geçirdi" başlığıyla bir analiz haber yayınlayan Asya basını, söz konusu projenin 2030'da tamamlanacağını hatırlattı.

#2
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Proje'nin teknik detaylarına dikkat çeken Asya basını, Nahçıvan demiryolu projesinin Güney Kafkasya'dan geçen ana doğu-batı demiryolu hattı olan Bakü-Tahran-Kars hattının yerini alabileceğini yazdı.

#3
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Projenin Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve İran için jeopolitik bir meydan okuma oluşturacağını belirten Asya basını, Türkiye'nin Azerbaycan, Erivan, Tiflis ve Tahran ile olan bağlarını önemli ölçüde genişleteceğini aktardı.

#4
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Haberin devamında, "Türkiye'nin Bakü'nün iç kesimlerinde ve Nahçıvan'da yaptığı çalışmalarla birlikte demiryolu hattının inşasındaki ilerlemesi Rusya ve İran'ın endişelerinin alarma dönüşmesine neden oluyor. Moskova ve Tahran nüfuz kaybetmekten endişe ederken, Erivan ve Tiflis yeni durumdan en iyi şekilde nasıl yararlanacakları konusunda kaygı duyuyor. Ayrıca, olumsuz etkilenen devletlerden bir veya birkaçının, Türk projesinin tamamlanmasını yavaşlatmak için radikal adımlar atabileceği yönünde spekülasyonlar da bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

#5
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Türkiye'nin hedeflerine ilerlemede kararlı olduğunu ifade eden Asya basını, bölgeden geçen kargoların geçiş süresinin bir hafta veya daha fazla kısalmasında fayda sağlayacağını vurguladı.

#6
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

"Yeni Türk hattının inşaatı hız kazandıkça, bu bölgede çıkarları olan tüm ülkeler tepki vermeye başladı" ifadelerine yer verilen haberde, diğer ülkelerin rotanın buraya kaymasından endişe duyduğu aktarıldı. Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi;

#7
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

"Ermenistan ve İran, bölgede Türkiye'nin ve dolayısıyla Batı'nın etkisinin genişlemesi olarak gördükleri durumdan daha çok endişe duyuyorlar.

#8
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Erivan'daki bazı kişiler, Ermenistan'ın Moskova ile bağlarını kopararak koridordan nasıl fayda sağlayabileceğini araştırıyor. İran ise yeni güzergahın Batı'nın Tahran'a daha fazla baskı uygulamasına yol açacağından ve İran üzerinden alternatif bir doğu-batı güzergahı planlarını suya düşüreceğinden endişe ediyor."

#9
Foto - Türkiye'nin hamlesi İran ve Rusya'yı sarstı! Alarm durumuna geçtiler

Rusya'nın Türkiye'nin inşaat girişiminden en çok endişe duyan ülke olduğunu ifade eden Asya basını, "Moskova, ticaret yolları üzerindeki kontrolünü kaybederse, Güney Kafkasya'daki nüfuzunu kaybetmeye daha da yaklaşacak ve bunu güç kullanımı veya güç kullanma tehdidi dışında geri kazanması zor olacaktır." dedi.

