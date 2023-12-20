Turkcell fiber hız rekoru kırdı

Rekora imza attığımız bu test, aslında Turkcell’in teknoloji alanındaki liderliğinin bir göstergesi. Müşterilerimiz için sadece bugüne değil geleceğe hazırlanıyoruz. Bu denememiz, müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve yüksek performanslı iletişim çözümleri sunma taahhüdümüzün bir yansıması.