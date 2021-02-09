Türk zırhlısı Ejder Yalçın'a müthiş özellik

Sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkati çeken Ejder Yalçın zırhlı araç ailesinin yeni konfigürasyonu olan 120 milimetre havan aracında, ASELSAN'ın Alkar 120 milimetre havan sistemi kullanıldı. Ejder Yalçın havan aracı kalifikasyon testlerini başarıyla tamamladı. Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek Ejder Yalçın Havan Aracı içinde 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor. Aracın yüksek stabilitesi, vuruşların yüksek hassasiyetle yapılmasına imkan sağlıyor. Ejder Yalçın Havan Aracı her türlü arazide sahip olduğu yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, atış sonrasında süratle ve emniyetle yer değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman unsurlar tarafından tespit edilmesi zor hale geliyor. "İleri gözetleyici aracı" olarak da görev yapma kabiliyetine sahip Ejder Yalçın Keşif Gözlem Aracı konfigürasyonu ile koordinasyon içinde, büyük hassasiyetle tespit edilen hedefler, Ejder Yalçın Havan Aracı tarafından etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.