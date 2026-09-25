Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır. Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkum olmuştur. Açık ve net ifade ediyorum, iç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez."