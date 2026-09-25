Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katil Devlet İsrail’in Başbakanı teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dilinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.