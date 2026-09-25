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Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

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Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katil Devlet İsrail’in Başbakanı teröristbaşı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dilinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti.

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Foto - Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun BM'nin 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına tepki gösterdi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

BM kürsüsünün, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

#3
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, BM 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihi bir yanıttır. Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkum olmuştur. Açık ve net ifade ediyorum, iç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletimizin BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez."

#4
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini sadece bir söylem değil, dış politikasının vazgeçilmez temeli saydığını aktararak, "Bizim safımız bellidir; biz ezilen, bombalanan, yaşam hakkı gasbedilen Filistin halkının, barışın ve adaletin yanındayız. Dünya, şiddetin ve işgalin normalleştirilmesine teslim olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu’ndan teröristbaşı Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye tarihi bir cevap vermiştir

Filistin meselesinin kalıcı çözümünün, uluslararası hukuk çerçevesinde 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tarihsel sorumluluğumuzun gereği olarak bir kez daha haykırıyoruz: Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliamların failleri ve sessiz kalanlar, günü geldiğinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap verecektir." görüşlerini paylaştı.

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