Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat teslimatı tamamlandı! Türk yapımı... Türkiye'nin yükselişi

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., Türkiye genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen hurdaları geri dönüştürerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat üretiminde kullanıyor. Bu uygulama kapsamında elde edilen malzemeler, MKE fabrikalarının ham madde ihtiyacını karşılamada değerlendiriliyor. Kırıkkale, İzmir-Aliağa ve Kocaeli-Seymen’deki geri dönüşüm işletmelerinde 2025 yılı içerisinde yaklaşık 300 bin ton hurda işlendi. İşlenen hurdalarla MKE fabrikalarının ham madde ihtiyacı karşılanırken, ülke ekonomisine katkı sağlandı ve savunma sanayiinde stratejik ham madde bağımsızlığı güçlendirildi. Yüksek teknolojiyle vasıflı çeliğe dönüştürülen geri dönüşüm malzemeleri, 5,56 mm’den 155 mm’ye kadar çeşitli silah sistemleri ve mühimmat üretiminde kullanıldı. Geri dönüşüm süreci sayesinde enerji tasarrufu sağlanırken, her 1 ton metal geri kazanımıyla yaklaşık 1,8 ton karbon emisyonu önlendi. Bu süreç, MKE’nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sundu.Kaynak: SavunmaSanayiST