Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler
Muğla'da Asım-Nazire Kasap çiftinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturmada yaşlı çiftin torunu ve eşinin olaydan hemen önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Yangını bilerek çıkardığı belirlenen torun ve eşinin maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğünü ve bu dişleri bozdurmaya çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları tespit edildi.