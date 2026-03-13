  • İSTANBUL
Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Yunan profesör Ifantis Kostas, İran savaşı devam ederken Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak Atina yönetimini 'ciddi sonuçları olur' diyerek uyardı.

1
#1
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Star'da yer alan habere göre, Türkiye, Yunan televizyonlarının başlıca tartışma konularının başında gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Yunan kanalına konuk olan Yunan profesör Ifantis Kostas Türkiye'nin bölgedeki stratejik varlığının arttığına dikkat çekerek, Yunanistan'ı ulusal güvenlik için savunma ve diplomasiyi güçlendirme çağrısı yaptı.

#3
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Kostas konuşmasında Yunanistan'ın savunma kapasitesini ve diplomatik faaliyetlerini güçlendirmenin önemini vurguladı.

#4
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Kostas, "Ülkenin ulusal güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için durumun dikkatle izlenmesi ve stratejik düzenlemeler yapılması gerekiyor" dedi.

#5
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Türkiye'nin bölgedeki stratejik varlığını analiz eden Kostas, Türkiye'nin tesislerinin Yunanistan'ınkinden 10 kat daha fazla olduğunu vurguladı.

#6
Foto - Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur

Kostas, "Bu farklılaşmanın bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrar açısından ciddi sonuçları olabilir" açıklamasında bulundu.

