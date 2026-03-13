Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur
Yunan profesör Ifantis Kostas, İran savaşı devam ederken Türkiye ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunarak Atina yönetimini 'ciddi sonuçları olur' diyerek uyardı.
Star'da yer alan habere göre, Türkiye, Yunan televizyonlarının başlıca tartışma konularının başında gelmeye devam ediyor.
Yunan kanalına konuk olan Yunan profesör Ifantis Kostas Türkiye'nin bölgedeki stratejik varlığının arttığına dikkat çekerek, Yunanistan'ı ulusal güvenlik için savunma ve diplomasiyi güçlendirme çağrısı yaptı.
Kostas konuşmasında Yunanistan'ın savunma kapasitesini ve diplomatik faaliyetlerini güçlendirmenin önemini vurguladı.
Kostas, "Ülkenin ulusal güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için durumun dikkatle izlenmesi ve stratejik düzenlemeler yapılması gerekiyor" dedi.
Türkiye'nin bölgedeki stratejik varlığını analiz eden Kostas, Türkiye'nin tesislerinin Yunanistan'ınkinden 10 kat daha fazla olduğunu vurguladı.
Kostas, "Bu farklılaşmanın bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrar açısından ciddi sonuçları olabilir" açıklamasında bulundu.
