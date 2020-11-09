Türk SİHA'ları operasyon yapmıştı... Irak'ta 'Sincar' hareketliliği!

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, 4 Kasım'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayriresmi bir gücün (PKK) insanların evine dönmesine engel olması kabul edilir bir durum değildir." diyerek, söz konusu güçlerin bölgedeki varlığını biterecek bir zeminin sağlanmasının gerekliliğine dikkati çekmişti. IKBY Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, 19 Ekim'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Şengal'de (Sincar) barış ve huzurun sağlanması için PKK'nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor." demişti.