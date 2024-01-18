  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İlk Türk Astronot uzaya bakın neler götürecek!

Atletico Madrid maçına kısa bir süre kala Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Erdoğan birazdan açıklayacak! İşte Ak Parti’nin il il adayları

Emeklilere bir şok daha! Büyük bir tehlike ile karşı karşıyalar

Beşiktaş'tan tüm dünyaya duyurdu: Portekizli yıldızı Santos alın dedi! Taraftarlar çıldıracak...

Bu açıklamayı duyanlar şoke oldu! Biraz abartmadın mı Bonucci! Yok artık....

Evde yok yok! Manzarayı görenler şoke oldu

Samet Aybaba 'sürpriz bir şey olacak' diyerek açıkladı: Beşiktaşlılar resmen çıldıracak...

İsrail'den Türk devine alçak tehdit: Mahkum olursunuz

Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!
Teknoloji-Bilişim
12
Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

2024-01-18 13:10:58
Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (FAR), Türkiye pazarından alımlarla askeri teçhizatını güçlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Yabiladi tarafından yapılan habere göre FAR, Türk savunma şirketi Otokar tarafından üretilen 200 adet COBRA II zırhlı aracı tedarik edecek. Bu araçların yaklaşık 20 tanesinin Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonları’na katılan Faslı barış güçlerine tahsis edileceği iddia edilmekte.

#1
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Otokar, 14 Aralık 2023’te yaklaşık 136 milyon dolar değerinde bir sipariş aldığını açıklamıştı. Sözleşme sadece araçların tedarikini değil aynı zamanda yedek parça, bakım ekipmanı ve eğitim hizmetlerini de kapsıyordu.

#2
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Teslimatların 2024 yılı sonunda başlaması ve bir sonraki yıl boyunca partiler halinde tamamlanması bekleniyor.

#3
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

(Görsel: Ekvador Silahlı Kuvvetleri Müşterek Komutanlığı)

#4
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Otokar’ın Fildişi Sahili’ne teslim ettiği COBRA II taktik tekerlekli zırhlı araçları Afrika Uluslar Kupası’nda görevalıyor. Otokar tarafından Fildişi Sahili’nin çeşitli güvenlik güçlerine COBRA II teslimatı gerçekleştirildi.

#5
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Fildişi Sahili’nde ordunun yanı sıra polis ve jandarma birimlerine teslim edilen Otokar COBRA II araçları, Afrika Uluslar Kupası’nda güvenliği sağlayacak.

#6
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Fildişi Sahili Afrika kıtasının en önemli futbol organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ağustos ayında Fildişi Sahili ordusu tarafından yapılan geçit töreninde COBRA II zırhlıları da bulunmuştu.

#7
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

COBRA II 4×4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur.

#8
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, geniş iç hacim, yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır.

#9
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekatları da dahil bir çok görevde yer alabilmektedir.

#10
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

COBRA II modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigurasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmektedir.

#11
Foto - Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!

(Görsel: Senegal’e teslim edilen COBRA II Zırhlıları)

Cunta heveslisi teğmenler atılsın
Gündem

Cunta heveslisi teğmenler atılsın

Tuzla Piyade Okulu’nda namaz kılan teğmenleri fişleyip darp eden, kılıçla kesme planları yapan cunta heveslisi teğmenlerin, Disiplin Kurulu ..
Dünya

"Savaş dahil her şeye hazır olun"

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, Batılı kamu ve özel sektör aktörlerini, "savaş dahil her an her şeyin olabileceği bir döneme ..
Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye 56 milyar dolarlık müjde
Ekonomi

Başkan Erdoğan'dan Türkiye'ye 56 milyar dolarlık müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı rakamlarına göre Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yaptı" ifade..
Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu

Yeniden Refah Partisi ittifak konusundaki kararını resmen verdi! İşte bu adım hiç beklenmiyordu
Dünya ajansları
Dünya

Dünya ajansları "son dakika" geçti! ABD, Türkiye sınırında vuruldu

Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde ABD güçlerinin konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz
Dünya

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

İsrailli emekli general, Haaretz gazetesindeki köşesinde, Gazze’de yaşananları özetlerken çarpıcı itiraflarda bulundu. Tümgeneral Brik, aske..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23