2024-01-18 13:10:58 Türk savunma şirketinden Fas’a 200 adet COBRA II ihracatı! Afrika Uluslar Kupasında güvenliği sağlayacak!
Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (FAR), Türkiye pazarından alımlarla askeri teçhizatını güçlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Yabiladi tarafından yapılan habere göre FAR, Türk savunma şirketi Otokar tarafından üretilen 200 adet COBRA II zırhlı aracı tedarik edecek. Bu araçların yaklaşık 20 tanesinin Birleşmiş Milletler Barış Koruma Misyonları’na katılan Faslı barış güçlerine tahsis edileceği iddia edilmekte.