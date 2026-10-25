Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: “Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor”

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının sürekli arttığına dikkat çeken Damilakis, "ASELSAN, Baykar, TUSAŞ, ROKETSAN, STM ve Otokar gibi büyük şirketler artık sadece iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmıyor. Uluslararası sözleşmeler için rekabet ediyorlar, ortak girişimler kuruyorlar, Avrupa tedarik zincirlerine katılıyorlar ve eğitim, teknik destek, yedek parça ve gelecekteki geliştirmeleri içeren kapsamlı paketler sunuyorlar. İtalya'da Leonardo ve Baykar, insansız hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve bakımı konusunda iş birliği yapıyor. Bu ilişki, basit bir ticari işlemden çok daha öteye gidiyor. Büyük bir Avrupa savunma şirketini Türk üretim ve teknoloji üssüyle birleştiriyor ve Baykar'ı daha geniş bir Avrupa sanayi ekosistemine yerleştiriyor" ifadelerini kullandı.