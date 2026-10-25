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Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: "Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor"

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Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: “Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor”

Türkiye'nin çevresinde giderek daha yoğun bir stratejik, ekonomik ve teknolojik çıkar ağı oluşturduğunu belirten Yunan uzman Eftychios Damilakis, "Türk savunma sanayisi, Yunan dış politikasını boğuyor" dedi.

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Foto - Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: "Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor"

Yunan uzman Eftychios Damilakis, analiz yazısında Türkiye'nin savunma sanayisini yalnızca orduyu donatmak için geliştirmediğini, sistematik olarak bunu ekonomik güç, diplomatik nüfuz ve stratejik bağlar kurma aracı haline dönüştürdüğünü değerlendirmesinde bulundu. Yapılan her anlaşmanın Türkiye'nin ağını genişlettiğini belirten Damilakis, "Bu, Yunanistan'ı doğrudan ilgilendiren boyuttur. Türk savunma sanayisinin gelişimi sadece askeri ilişkiyi değiştirmiyor. Aynı zamanda Atina'nın egemen haklarını savunmak ve olası bir krizde uluslararası destek sağlamak zorunda kaldığı diplomatik ortamı da değiştiriyor" dedi.

#2
Foto - Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: "Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor"

Türk savunma ve havacılık sanayisinin ihracatının sürekli arttığına dikkat çeken Damilakis, "ASELSAN, Baykar, TUSAŞ, ROKETSAN, STM ve Otokar gibi büyük şirketler artık sadece iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmıyor. Uluslararası sözleşmeler için rekabet ediyorlar, ortak girişimler kuruyorlar, Avrupa tedarik zincirlerine katılıyorlar ve eğitim, teknik destek, yedek parça ve gelecekteki geliştirmeleri içeren kapsamlı paketler sunuyorlar. İtalya'da Leonardo ve Baykar, insansız hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve bakımı konusunda iş birliği yapıyor. Bu ilişki, basit bir ticari işlemden çok daha öteye gidiyor. Büyük bir Avrupa savunma şirketini Türk üretim ve teknoloji üssüyle birleştiriyor ve Baykar'ı daha geniş bir Avrupa sanayi ekosistemine yerleştiriyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: "Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor"

HÜRJET ve Eurofighter iş birliğinin Ankara'yı çok uluslu bir Avrupa savunma, sanayi ve siyasi çıkarlar ağına entegre ettiğini kaydeden Damilakis, "Batı'nın ötesinde, Ankara Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Azerbaycan ve Endonezya ile ikinci bir ilişki ağı geliştiriyor. Ortak üretim, araştırma, teknolojik geliştirme ve eğitim, Türkiye'nin varlığını geleneksel silah sistemleri pazarlarının ötesine taşıyan bir ilişki ağı oluşturuyor." dedi.

#4
Foto - Türk savunma sanayii feleklerini şaşırttı: "Sonuç açık: Türkiye bizi boğuyor"

Damilakis, "Siyasi sonuç açık: Türk savunma sanayisi, Yunan dış politikasını boğuyor ve Ankara çevresinde giderek daha yoğun bir stratejik, ekonomik ve teknolojik çıkar ağı oluşturuyor. Bu, Türkiye ile işbirliği yapan ülkelerin otomatik olarak Yunanistan'ın aleyhine olacak şekilde Türkiye'nin pozisyonlarını benimseyeceği anlamına gelmez. Ancak, Türkiye ile bağlarını koparmaktan kaçınmak için daha fazla neden arayacakları anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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