ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!
Dünyanın en büyük bankaları listesi belli oldu. ABD'nin küresel imparatorluğunun sonuna işaret eden listeye Çin devleri damga vurdu. İşte dünyanın en zengin bankaları...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük bankaları listesi belli oldu. ABD'nin küresel imparatorluğunun sonuna işaret eden listeye Çin devleri damga vurdu. İşte dünyanın en zengin bankaları...
NE ABD NE DE RUSYA! İLK DÖRT SADECE BİR ÜLKEYE AİT... Dünyanın en büyük bankaları listesinde ilk dört sıranın tek bir ülkenin bankaları tarafından paylaşılması dikkat çekti. ABD ve Rusya'nın listede İLK dörtte yer almaması çıkamaması, sektöründeki rekabetin boyutunu ortaya koydu.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARI!
ÇİN TİCARET BANKASI
MİZUHO FİNANS GRUBU
GROUPE BPC
SUMİTOMO MİTSUİ FİNANS GRUBU
WELLS FARGO
İLETİŞİM BANKASI
BANCO SANTANDER
CITIGROUP
MITSHUBISHİ UFJ FİNANS GRUBU
ÇİN POSTA TASARRUF BANKASI
CREDİT AGRİCOLE
HSBC
BNP PARİBAS
BANK OF AMERİCA
JPMORGAN
ÇİN BANKASI
ÇİN İNŞAAT BANKASI ŞİRKETİ
ÇİN TARIM BANKASI
ÇİN SANAYİ VE TİCARET BANKASI/ derleyen: haber7
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