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Dünya
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ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

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ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

Dünyanın en büyük bankaları listesi belli oldu. ABD'nin küresel imparatorluğunun sonuna işaret eden listeye Çin devleri damga vurdu. İşte dünyanın en zengin bankaları...

#1
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

NE ABD NE DE RUSYA! İLK DÖRT SADECE BİR ÜLKEYE AİT... Dünyanın en büyük bankaları listesinde ilk dört sıranın tek bir ülkenin bankaları tarafından paylaşılması dikkat çekti. ABD ve Rusya'nın listede İLK dörtte yer almaması çıkamaması, sektöründeki rekabetin boyutunu ortaya koydu.

#2
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK BANKALARI!

#3
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN TİCARET BANKASI

#4
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

MİZUHO FİNANS GRUBU

#5
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

GROUPE BPC

#6
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

SUMİTOMO MİTSUİ FİNANS GRUBU

#7
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

#8
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

WELLS FARGO

#9
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

İLETİŞİM BANKASI

#10
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

BANCO SANTANDER

#11
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

CITIGROUP

#12
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

MITSHUBISHİ UFJ FİNANS GRUBU

#13
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN POSTA TASARRUF BANKASI

#14
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

CREDİT AGRİCOLE

#15
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

HSBC

#16
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

BNP PARİBAS

#17
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

BANK OF AMERİCA

#18
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

JPMORGAN

#19
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN BANKASI

#20
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN İNŞAAT BANKASI ŞİRKETİ

#21
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN TARIM BANKASI

#22
Foto - ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

ÇİN SANAYİ VE TİCARET BANKASI/ derleyen: haber7

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