ABD İmparatorluğu'nun sonunu ilan eden liste... Resmen ikiye katladılar!

NE ABD NE DE RUSYA! İLK DÖRT SADECE BİR ÜLKEYE AİT... Dünyanın en büyük bankaları listesinde ilk dört sıranın tek bir ülkenin bankaları tarafından paylaşılması dikkat çekti. ABD ve Rusya'nın listede İLK dörtte yer almaması çıkamaması, sektöründeki rekabetin boyutunu ortaya koydu.