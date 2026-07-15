Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not
Yaklaşık 2 yıldır konutlarda oturduklarını ifade eden depremzedeler, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade ettiler.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yaklaşık 2 yıldır konutlarda oturduklarını ifade eden depremzedeler, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade ettiler.
Adıyamanlı depremzedeler konutlarında kendilerini her zaman güvende hissettiklerini söyledi.
Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden Baykar tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarında yaklaşık 2 yıldır yaşayan hak sahipleri, evlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Baykar'ın deprem bölgesinde yapımını üstlendiği bin 12 konuttan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan 349 konutta yaşamını sürdüren vatandaşlar, evlerin güvenli ve dayanıklı yapısıyla kendilerine huzur verdiğini belirtti.
Yaklaşık 2 yıldır konutlarda oturduklarını ifade eden depremzedeler, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını, kendilerini her zaman güvende hissettiklerini söyledi.
Depremzedeler, yaşam alanlarının planlamasından konutların sağlamlığına kadar birçok açıdan memnun olduklarını dile getirerek, konutların yapımında emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23