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Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

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IHA Giriş Tarihi:

Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Yaklaşık 2 yıldır konutlarda oturduklarını ifade eden depremzedeler, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını ifade ettiler.

#1
Foto - Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Adıyamanlı depremzedeler konutlarında kendilerini her zaman güvende hissettiklerini söyledi.

#2
Foto - Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Türkiye'nin savunma sanayii şirketlerinden Baykar tarafından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da inşa edilen deprem konutlarında yaklaşık 2 yıldır yaşayan hak sahipleri, evlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

#3
Foto - Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Baykar'ın deprem bölgesinde yapımını üstlendiği bin 12 konuttan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde bulunan 349 konutta yaşamını sürdüren vatandaşlar, evlerin güvenli ve dayanıklı yapısıyla kendilerine huzur verdiğini belirtti.

#4
Foto - Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Yaklaşık 2 yıldır konutlarda oturduklarını ifade eden depremzedeler, bu süreçte bölgede meydana gelen artçı depremlere rağmen evlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarını, kendilerini her zaman güvende hissettiklerini söyledi.

#5
Foto - Baykar konutları güven veriyor Depremzededen tam not

Depremzedeler, yaşam alanlarının planlamasından konutların sağlamlığına kadar birçok açıdan memnun olduklarını dile getirerek, konutların yapımında emeği geçen Baykar yetkilileri başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür etti.

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