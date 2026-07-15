İşadamını kandırıp sonra özür mektubu yollamış: 2.1 milyarlık 'borç' belgesi soruşturma dosyasında

ESİN ÖNDER: HALUK LEVENT’E 70 MİLYON DOLAR VERDİM Çağlayan, Haluk Levent’i yaklaşık 15 yıldır tanıdığını, toplumda güvenilen bir isim olması ve yardım kampanyaları düzenlemesi nedeniyle kendisine güvendiğini anlattı.İfadesine göre Levent, 2025 yılının Haziran ayında menajerleri Müge Sözen Küçük ve Hüseyin Küçük ile Çağlayan ailesinin yanına gitti. Levent’in, bir yapım şirketinden 10 milyon dolarlık alacağı bulunduğunu söyleyerek ilk aşamada 8 milyon dolar istediği iddia edildi. Çağlayan, bu paranın bir bölümünü Yeliz Kaya’nın hesabına gönderdiğini, kalan bölüm için ise şirketlerinden biri adına düzenlenen çeki Kaya’ya teslim ettiğini söyledi. İlk borcun geri ödenmemesine rağmen Muzaffer Köse’nin kefil olması üzerine 8 milyon dolar daha verdiğini savunan Çağlayan, daha sonra kurulacağı söylenen kripto para ve sosyal yardım platformu için de yaklaşık 6 milyon dolar gönderdiğini anlattı. Çağlayan, taşınmazların devri sırasında ortaya çıktığı ileri sürülen ek ödemelerle birlikte Haluk Levent’e verdiği toplam paranın yaklaşık 70 milyon dolara ulaştığını öne sürdü.