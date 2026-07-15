İşadamını kandırıp sonra özür mektubu yollamış: 2.1 milyarlık 'borç' belgesi soruşturma dosyasında
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında adeta yer yerinden oynadı. Şüpheli sıfatıyla ifade veren iş insanı Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent’e parça parça 70 milyon dolar kaptırdığını iddia ederek savcılığa tarihi bir belge sundu. Dosyaya giren belgede Haluk Levent’in kendi imzasıyla, “Önder ailesinin iyi niyetini kullanarak onları kandırdığım için çok üzgünüm. 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır” şeklinde önce kandırıp sonra özür mektubu yollamış.