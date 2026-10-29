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Ekonomi
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Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

#1
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

Yarım altın bugün kaç lira? İşte 29 Ekim 2026 Perşembe günü çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

#2
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor. İşte 29 Ekim 2026 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

#3
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

Güncel altın satış fiyatları * Gram altın satış fiyatı: 6.471,47 TL

#4
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.623,00 TL

#5
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

* Yarım altın satış fiyatı: 21.240,00 TL

#6
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

* Tam altın satış fiyatı: 42.399,85 TL

#7
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.340,00 TL

#8
Foto - Altında dalgalı seyir! İşte güncel fiyatlar

* Ons altın satış fiyatı: 4.037,33 Dolar

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