Aliyev'den tırsan müftüden yeni açıklama: Gereken cevabı veririz

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Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Türk kamuoyundan yükselen başörtüsü yasağı tepkilerine üstü kapalı bir şekilde cevap verdi.
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Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, Türk kamuoyundan yükselen başörtüsü yasağı tepkilerine üstü kapalı bir şekilde cevap verdi.
Mepanews'te yer alan habere göre, Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade, ülkedeki dindarların devleti desteklediğini öne sürerek yurt dışından yönlendirildiğini öne sürdüğü provokasyonlara karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.
Paşazade, 28 Ekim'de Bakü'de düzenlenen 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu kapsamında gerçekleştirilen “Dinler arası diyalog: Ortak bir geleceğe giden yol haritası” başlıklı panelde konuştu.
Azerbaycan'ın bağımsız politikalarının ve elde ettiği başarıların bazı çevreleri rahatsız ettiğini savunan Paşazade, “Yurt dışından yönlendirilen her türlü provokasyona, devletimize, bağımsızlığımıza ve manevi değerlerimize ülke dışından yöneltilen girişimlere gereken cevabı vermeye muktediriz ve hazırız” dedi.
Azerbaycan'daki dindarların ülkenin başarılarından ve devletin dinî-manevi alandaki çalışmalarından gurur duyduğunu belirten Paşazade, “Dindarlar her zaman devletimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.
Paşazade, ülkede dini mirasın korunmasına da değinerek işgalden kurtarılan bölgelerde camilerin yanı sıra Ortodoks ve Ermeni kiliseleri ile Alban kiliselerine ait yapıların da restore edildiğini söyledi. Bu çalışmaların Azerbaycan'ın çok kültürlü dini mirasına yönelik yaklaşımını yansıttığını savundu.
Konuşmasında Ermeni Kilisesi, Ermeni diasporası ve bunları destekleyen çevreleri de eleştiren Paşazade, bu çevrelerden geldiğini ileri sürdüğü nefret söylemi, ayrılıkçı ve rövanşist açıklamalara karşı koyabileceklerini ifade etti.
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