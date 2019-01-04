Türk kullanıcıdan dikkat çeken çalışma! Adaletsizliği 'tek kareye' sığdırdı
Yaptığı eğlenceli montaj çalışmalarıyla tanınan Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son çalışmalar ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.
Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.
Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.
İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren kareler...