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Türk kullanıcıdan dikkat çeken çalışma! Adaletsizliği 'tek kareye' sığdırdı

  • Yaptığı eğlenceli montaj çalışmalarıyla tanınan Uğur Gallen, Instagram’dan yayınladığı son çalışmalar ile sosyal medyada kendisine geniş yer buldu.

  • Özellikle Rönasans tablolarına yaptığı dokunuşlar ile sosyal medyada tanına Instagram sanatçısı Uğur Gallen, bu sefer iki farklı dünyayı tek karede birleştirdi.

  • Bored Panda‘da yayınlanan ve amacı insanları düşündürtmek olan çalışmalarda gezegenimizdeki adaletsizliğe dikkat çekiliyor.

  • İşte dünyanın eşitsizliğini ve karşıtlığını gözler önüne seren kareler...

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