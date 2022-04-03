Türk komandosu kullandı, ilk ihracata kapı açıldı

Taraflar arasındaki iş birliği mutabakat muhtırası, Asya Savunma Hizmetleri Fuarı'nda (DSA 2022) imzalandı. İş birliği çerçevesinde WBG, Türk komandosu ve özel kuvvetleri tarafından kullanılan ve paraşütçü eğitim maliyetini önemli ölçüde azaltan Hezarfen Paraşüt Simülatörü'nden 6 adet satın alacak. HAVELSAN böylece paraşüt simülatörünün ilk ihracatını gerçekleştirecek. Hezarfen Paraşüt Simülatörü, itfaiye ve polis teşkilatı ihtiyaçları için de kullanılabiliyor. WBG Group Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Muhammad Ikmal, eğitim ve simülasyon teknolojilerindeki ürünleri için HAVELSAN ile ortaklık yapmaktan ve bu alanda dünyanın en iyi firmalarından birinin uzmanlığını Malezya'ya getirmekten heyecan duyduklarını söyledi. Bu tür sistemlerin kullanılmasının Malezya silahlı kuvvetlerinin eğitimi için önemli maliyet tasarrufları sağlayabileceğine işaret eden Ikmal, "Bu, iş birliğimizin sadece ilk aşaması ve HAVELSAN'da, burada olağanüstü faydalar sağlayabileceğini öngördüğümüz, makul fiyatlı ancak teknolojik olarak üstün birkaç sistem daha var." dedi. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar da Malezya'da askeri, kamu ve özel sektöre yönelik çok çeşitli projeleri aktif olarak takip ettiklerini ve Kuala Lumpur'da bir bölge ofisi kurduklarını aktardı. Nacar, "Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde HAVELSAN için önemli bir merkezdir, bu nedenle, WBG'de erişimimizi genişletmek ve ülkedeki bağlarımızı geliştirmek için güvenilir bir ortak bulduğumuz için mutluyuz." ifadesini kullandı.