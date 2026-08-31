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Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalara dair resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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Foto - Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

Yeşil Vatanın korunmasına dair mücadelenin sürdüğünü vurgulayan Gürlek, 1 Haziran’dan itibaren 97 orman yangınına ilişkin 69 şüphelinin tespit edildiğini bildirdi. Akın Gürlek, 15 şüphelinin ise yakalandığını belirtti.

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Foto - Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Yeşil Vatanımızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 22-30 Ağustos tarihleri arasında 22 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 23 şüpheli tespit edildi; 3 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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Foto - Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

1 şüphelinin gözaltı işlemleri sürerken, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 Haziran’dan bugüne kadar ise 97 orman yangınına ilişkin adli işlemlerde toplam 69 şüpheli tespit edildi. 15 şüpheli tutuklandı, 30 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

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Foto - Bakan Gürlek: ‘Tespit edilen 69 şüpheliden 15’i yakalandı’ Orman yakanlar adaletten kaçamadı

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, kolluk birimlerimizle ve orman muhafaza ekiplerimizle koordinasyon içerisinde yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını en ince ayrıntısına kadar araştırmaya devam ediyor. Bir kez daha ifade ediyorum: Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle Yeşil Vatanımıza zarar veren hiç kimse yaptığının karşılıksız kalacağını düşünmesin."

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Yorumlar

Kemal yilmaz

Ormani yakanlara Türkiyede idam karari cikmalidir yoksa cennet vatanimizi cehenneme cevirecek hayinler

Asena

Orman yakanlar, ateşte yakmak lazım.
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