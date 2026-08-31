CarrefourSA'da alkollü içki reyonları kaldırıldı! Yerine gelecek ürün belli oldu
A101 Marketleri'nin Sahibi Yeni Mağazacılık tarafından satın alınan CarrefourSA'da alkol reyonları kaldırıldı. Reyonlara içki yerine konulacak ürün belli oldu.
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A101 Marketleri'nin Sahibi Yeni Mağazacılık tarafından satın alınan CarrefourSA'da alkol reyonları kaldırıldı. Reyonlara içki yerine konulacak ürün belli oldu.
Sabancı Holding ile Fransız Carrefour’un Türkiye’deki ortaklığı olan CarrefourSA'nın yaklaşık yüzde 90’ını 325 milyon dolara A101 Marketleri’nin Sahibi Yeni Mağazacılık’a satılırken, indirimli satışlarla marketlerdeki alkollü içkiler reyonları tamamen boşaldı.
Ekonomim’in aktardığı bilgiye göre, alkollü içecek tedariki tamamen durduruldu. Marketlerdeki alkollü içkiler reyonlarındaki ürünler de tükendi. CarrefourSA’da alkollü içeceklerden boşalacak alanların ise yeni kategorilerle değerlendirilmesi planlanıyor.
Bu kapsamda öne çıkan kategorilerden biri “wellness” olacak. Edinilen bilgilere göre şirket, sağlıklı yaşam ve aktif yaşam ekseninde yeni bir ürün grubu oluşturmak için hazırlık yapıyor. Yeni bölümlerde yalnızca gıda ve kişisel bakım ürünlerinin değil, spor ve egzersize yönelik ürünlerin de bulunması planlanıyor.
Böylece CarrefourSA, klasik süpermarket ürünlerinin yanında sağlıklı ve aktif yaşamla bağlantılı gıda dışı kategorilere de daha fazla alan ayıracak.
Öte yandan markanın isminin değişmesi de gündemde ve bunun için de çalışma yapıldığı edinilen bilgiler arasında. CarrefourSA mağazalarının fiziksel görünümünde de yenilenmeye gidiliyor. Yeni konsept kapsamında mağaza içi yerleşim, kategori alanları ve genel görsel yapının yeniden ele alınması bekleniyor.
Rekabet Kurulu’nun şartlı devri kapsamında 48 mağaza elden çıkarılacak, CarrefourSA bağımsız yapısını koruyacak, üç yıl boyunca istihdam seviyesi korunacak ve KOBİ'lere yönelik destek programları uygulanacak.
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